Programa Jovens Talentos – Estagiários Tereos 2020

A Tereos é o primeiro grupo estrangeiro do setor sucroenergético a investir no Brasil. É considerada a terceira maior produtora mundial de açúcar, a primeira na Europa em açúcar e etanol e terceira produtora de amido no mercado europeu, com 12 mil cooperados.

No Brasil, a Tereos Açúcar & Energia Brasil possui oito unidades: sete no segmento de açúcar, etanol e energia, localizadas nos municípios de Colina, Guaíra, Guaraci, Olímpia, Pitangueiras, Severínia e Tanabi; e outra em Palmital, na área de amido, com exploração de milho e mandioca.

O Programa de Estágio da Tereos tem como objetivo preparar os estudantes de ensino superior para enfrentar os desafios atuais do setor sucroenergético, desenvolver futuros talentos para a empresa e oferecer a oportunidade de conhecer na prática sua área de atuação, com orientação de supervisores, proporcionando aprendizado e experiência.

A duração é de 11 meses, com previsão de início para agosto de 2020, nas localidades de Olímpia, Severínia, Guaíra, Guaraci, Palmital, Pitangueiras, Tanabi e Colina.

Requisitos:

Estar cursando ensino superior;

Nível de Inglês ou francês intermediário;

Domínio das ferramentas de informática (pacote Office);

Disponibilidade de estagiar 6h por dia, de segunda a sexta.

Algumas instituições de ensino disponibilizam um período de seis meses para que os candidatos faça estágio em outro(a) estado/cidade, ou no(a) próprio(a) estado/cidade, sem frequentar as aulas. Para isso, é necessário ter disponibilidade para residir em um desses locais durante o período de estágio.

Áreas de formação:

Administração / Agronomia / Comércio Exterior / Contabilidade / Direito / Economia / Engenharias Agronômica ou Agrícola / Engenharia Química / Engenharia de Alimentos / Engenharia Ambiental / Engenharias Elétrica ou Eletrônica / Engenharia Mecânica / Engenharia de Produção / Psicologia / Publicidade / Comunicação / Relações Internacionais / Tecnologia da Informação / Química / Nutrição

Cursos afins.

Inscrições:

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do VAGAS até o dia 10 de maio de 2020. Após confirmação da candidatura no site, os candidatos receberão um e-mail da Tereos confirmando sua inscrição na vaga do Programa Jovens Talentos – Estagiários Tereos 2020.

Processo seletivo:

Provas online (francês ou inglês; conhecimentos gerais e raciocínio lógico);

Vídeoentrevista;

Dinâmica de grupo;

Entrevistas individuais.

Benefícios: