Programa trainee Arco Educação 2020

Inscrições até o dia 07 de maio para trainee em startup brasileira.

A Arco Educação, primeira startup do Brasil no ramo de tecnologia & educação a ser listada na Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), abriu a décima edição do seu Programa de Trainee.

As oportunidades são para os estados São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG). Para os aprovados que não residem no local de trabalho, a Arco oferece um pacote de auxílio mudança.

Pré-requisitos

Estudantes universitários e recém-formados (bacharelado ou licenciatura) com data de conclusão entre o início de 2017 e final de 2020;

Mobilidade para morar em: São Paulo, Curitiba, Fortaleza ou Belo Horizonte;

Disponibilidade para viajar.

Processo Seletivo

As inscrições começaram no dia 14 de abril de 2020 e vão até o dia 07 de maio de 2020, esta data também é o limite para o envio da Etapa #1 (Inscrição, Voz Ativa, e Fit Cultural). As etapas do processo seletivo compreendem:

Inscrições em Eureca.me;

Teste de fit cultural;

Etapa de áudio;

Resolução de business case online;

Bootcamp presencial;

Entrevistas com a Diretoria.

Os resultados da Etapa #1 sairão entre os dias 12 a 20/05. No dia 20/05 dar-se o início da Etapa #2 (Desafio em Áudio) – apenas para aprovados. A Bootcamp (Etapa presencial) terá data e local a serem definidos posteriormente, por conta da quarentena. As informações serão enviadas por e-mail, e o transporte e hospedagem será custeado pela Arco. No mês de agosto é a previsão para início na Arco.

Trilha de desenvolvimento do trainee

Duas semanas de integração nas unidades de negócio Arco;

Treinamentos de cultura;

Bate papos de carreira;

Cumbucas sobre liderança;

Treinamentos Hard Skills;

Treinamentos Soft Skills;

Treinamentos Formação De Lideranças.

Benefícios