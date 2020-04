Projeção mostra que Cássio deve, em breve, quebrar marca histórica de Ronaldo no Timão

​Cássio ultrapassando Ronaldo e se tornado o goleiro que mais vezes entrou em campo com a camisa do ​Corinthians em todos os tempos? Ainda falta bastante, mas é provável que isso aconteça, como destaca matéria do ​Uol Esporte.

Cassio é o maior goleiro da história do Corinthians. Simples assim. — Raphael Damião (@Rapha220) April 9, 2020

Cássio estreou pelo Timão há pouco mais de oito anos e, neste período, atuou em 463 oportunidades (dados do Almanaque do Timão). Já o ídolo alvinegro do final dos anos 1980 e boa parte da década de 1990 soma 602 aparições. Faltando 129 duelos para igualar os números, o atual dono da posição ainda possui mais 33 meses de contrato. Ou seja, basta manter a média de 68 jogos de 2020 para alcançar o rival em meados de 2022.

Eu não sei pq eu fico nervosa assistindo isso se eu já sei oq vai acontecer kkkkkkkk Já disse e repito: o nome do meu filho vai ser Cássio. #PaulistinhaDay2anos Palmeiras x Corinthians (Campeonato Paulista 2018 FINAL Jogo de Volta) P… https://t.co/Jr2BXjkVzs via @YouTube — Mayra R. 🦅 (de 🏡) (@mayraTNM43) April 8, 2020

Pelo Corinthians, Cássio tem média de gols sofridos inferior a Ronaldo. O campeão do mundo foi vazado 367 vezes (média de 0,79 por partida), enquanto o ex-camisa 1 buscou a bolano fundo da rede em 571 ocasiões (média de 0,92). Em compensação, o agora comentarista defendeu 24 pênaltis, contra “apenas” 18 do adversário. Em termos de títulos, Cássio acumula nove (quatro Estaduais, dois Brasileirões, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e um Mundial de Clubes), três a mais que Ronaldo (três Estaduais, uma Copa Bandeirantes, uma Copa do Brasil e um Brasileirão). O torcedor do Timão é capaz de eleger o seu goleiro preferido? Pois independentemente da escolha, é preciso respeitar a história que ambos construíram pelo clube de Parque São Jorge.

