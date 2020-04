Projeto Estudo: Luxemburgo usa paralisação para ‘destrinchar’ rivais do Palmeiras

​O ​Palmeiras, assim como a grande maioria dos clubes brasileiros, determinou férias coletivas para seus profissionais neste mês de abril, de calendário paralisado em virtude da pandemia de coronavírus. Manter a forma física tem sido um desafio para jogadores confinados, enquanto treinadores fazem o possível para manter as mentes afiadas e as estratégias em dia.

Esse é o exato caso de Luxemburgo, que aparenta não conseguir ‘desligar’ do futebol mesmo em meio à paralisação. De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o comandante alviverde tem aproveitado o período sem partidas para estudar a fundo os futuros adversários da equipe paulista, vendo vídeos de atuações destes oponentes no primeiro trimestre de 2020.

Em respeito às Leis Trabalhistas (CLT), o técnico não tem realizado videoconferências com seus atletas, afinal, estes estão em férias coletivas. Ainda não há previsão para o Palmeiras retomar as atividades na Academia de Futebol, tendo em vista que o governador do Estado de São Paulo, João Dória, estendeu o isolamento até 22 de abril, no mínimo. Há, no entanto, uma crescente pressão da Federação Paulista (FPF) para o ​retorno do Estadual.

