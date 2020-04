Promessa feita pelo Barça deixa Neymar próximo de um retorno ao Camp Nou

​Muito embora não se saiba quando o futebol será retomado e muito menos o momento em que haverá a abertura de uma nova janela de transferências, já se fala na Europa sobre a real probabilidade de ​Neymar voltar a ser jogador do Barcelona na próxima temporada. Segundo o jornal ​Mundo Deportivo, inclusive, existe uma promessa do clube catalão em tirá-lo do Paris Saint-Germain.

No último verão europeu, o Barça tentou, a todo custo, recontratar o brasileiro. E, durante a negociação, foi dita a seguinte frase, conforme destaca o periódico: “Ou você vem este ano ou vem no próximo ano, com certeza”. Isso aconteceu em função de o Real Madrid, principal rival da equipe blaugrana, também ter se aproximado do craque. Assim, quase que em uma tentativa desesperada de não vê-lo desembarcar no Santiago Bernabéu, foi dada esta garantia.

Obviamente, o momento não é propício para grandes investimentos. Em função da paralisação das competições devido à pandemia de coronavírus, se fala que ​o Barcelona pode ficar sem 30% das receitas previstas para a atual temporada. Mesmo assim, a contratação de Neymar é vista como uma solução estratégica para encher novamente os cofres através da venda de ingressos (o atacante seria uma grande atração do time), produtos licenciados e demais ativos gerados por um reforço com esta dimensão.

