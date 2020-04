PSG deve perder pelo menos 4 grandes nomes do elenco para a próxima temporada

​Se a continuidade da atual temporada do futebol europeu já é uma incógnita, o que dizer da próxima? Pois é…ainda é praticamente impossível prever o que vai acontecer nos próximos meses. No entanto, um dos clubes mais poderosos financeiramente no Velho Continente já sabe que deverá ter a necessidade de remontar parte do elenco: o Paris Saint-Germain.

O cenário atual aponta que ao menos quatro jogadores podem deixar o Parque dos Príncipes: o zagueiro Thiago Silva, o lateral-direito Meunier, o lateral-esquerdo Kurzawa e o atacante Cavani. Os contratos de todos eles chegam ao fim na metade de 2020 e, até o momento, a direção francesa não os procurou para tratar da renovação. Ou seja, como interessam a outras equipes, a tendência é de que saiam de graça.

Isso, naturalmente, abre um gigantesco espaço na folha salarial para a reformulação do plantel. Assim, o PSG deverá atacar forte o mercado para repor as prováveis perdas. Além disso, precisa decidir se irá comprar em definitivo o centroavante Mauro Icardi, emprestado pela Inter de Milão. Situações como as de Mbappé e Di María ainda não preocupam. O primeiro, com vínculo até junho de 2022, tende a sofrer novo assédio do Real Madrid somente em 2021, ainda mais com a pandemia de coronavírus. Já o argentino ainda tem contrato por mais uma temporada. Quanto a ​Neymar, é provável que o Barcelona tente em breve a compra do camisa 10, mas essa saída, se acontecer, vai render uma boa grana.

