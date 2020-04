PSG é ‘coroado campeão francês’ apesar de temporada ter terminado prematuramente

A temporada de primeira divisão francesa foi dada como encerrada na última terça-feira, mas ainda havia pendências a serem discutidas, como por exemplo se o PSG (então primeiro colocado) seria declarado campeão. De acordo com o jornal L’Equipe, porém, a dúvida não existe mais: o Paris Saint-Germain é o campeão francês de 2019/20.

Championnats pro terminés. Classements figés. PSG champion de L1. Critère/ratio de la FFF retenus. — Domenighetti Joël (@jdomenighetti) April 30, 2020

A decisão não chega a ser surpreendente, tendo em vista que o time de Neymar e companhia liderava com 12 pontos de vantagem sobre o vice, Olympique de Marselha. O que está ainda pendente diz respeito às vagas europeias e ao descenso. Qualquer possível rebaixamento ainda não foi confirmado, com Nimes, Amiens e Toulouse atualmente ocupando os três últimos lugares. A expectativa é de que as demais colocações junto à UEFA e rebaixamentos sejam os próximos resultados a serem ratificados.

Paris Saint-Germain v Montpellier HSC – Ligue 1

Se, de fato, o PSG receber o troféu, será o terceiro triunfo consecutivo e o nono título da liga em sua história.