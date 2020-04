Pyong Lee encanta a web ao mostrar ‘momento soneca’ do filho

Em plena sexta-feira (24), Pyong Lee só encantou, ainda mais, os fãs do Instagram, ao usar a rede social para compartilhar mais um registro de como está sendo a rotina, após o nascimento do primeiro filho, o fofíssimo Jake.



Na imagem, o pequeno, aliás, aparece aproveitando um momento de soneca, dividindo a cama com a mãe, Sammy Lee.



“Cenas do cotidiano que despertam profundo amor”, chegou a escrever o hipnólogo e youtuber, na legenda da própria publicação.



Como não podia deixar de ser, bastaram apenas poucos instantes para tal postagem fazer o maior sucesso.



“Vida de mãe, essa foto me define”, chegou a escrever a própria mamãe de Jake, nos comentários do post feito pelo maridão.



Vale lembrar que Jake veio ao mundo enquanto Pyong ainda estava confinado na casa do BBB20, reality show de sucesso da Globo.







Desabafo











Na noite da última sexta-feira (17), Pyong Lee postou uma foto linda da família, em que aparece ao lado de Sammy, sua esposa, e do pequeno Jake, de apenas dois meses. Uma imagem fofa veio junto com um desabafo por parte do hipnólogo.



Pyong Lee já disse nesta semana que irá processar os internautas que atacaram sua esposa e seu filho covardemente.



“Ontem, a noite foi longa e se estendeu até o amanhecer, porque focamos na seleção das provas e documentos que irão instruir as medidas judiciais. Eu pensei muito antes de tomar esta decisão, mas se tornou insuportável quando os discursos de ódio chegaram no baixo nível de agredir e ofender minha esposa e, principalmente, meu filho que tem apenas 2 meses”, disse.



O hipnólogo falou da importância de realmente processar os criminosos, mas não só por ele, mas por todos que sofrem linchamento ou bullying.



“Teremos uma batalha judicial contra esses que odeiam minha etnia asiática e atacam meu filho e minha esposa. Eu sinto que preciso lutar não apenas para defendê-los, mas também em nome de todos que sofrem linchamento e bullying online, cancelamento, racismo, preconceito e toda forma de opressão digital, que levam milhares de pessoas à depressão e muitos outros problemas, inclusive o suicídio”.



O ex-BBB relembrou da morte do pai, que foi por depressão, e que também teve depressão e que, em sua profissão de hipnólogo, cuida de muitas pessoas que tiveram a doença por conta deste tipo de sofrimento.



“Quando eu ainda era criança, meu pai faleceu por depressão. Eu também tive depressão e isso me marcou muito! Na minha profissão de hipnoterapeuta, cuido de pessoas que sofrem depressão e me sinto agora na tarefa de lutar contra aquilo que causa este tipo de sofrimento, como vem acontecendo comigo, infelizmente”, afirmou.



“Como cristão, não posso fechar meus olhos e me acovardar, é meu dever lutar e sei que isso poderá evitar que outras pessoas venham a passar por situações parecidas. Eu espero que a internet seja utilizada para o bem e se transforme num ambiente mais seguro para todos, sejam adultos ou crianças”, acrescentou.



