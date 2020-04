Quais são os tipos de investimentos que podemos fazer no mercado esportivo?

Um dos trabalhos que mais crescem no mercado esportivo é de apostador. A oportunidade de ganhar dinheiro com uma paixão nacional, como é o caso do futebol, tem atraído muitos curiosos para conhecer esse tipo de atividade.

O que poucas pessoas sabem é que não existe apenas um modo de atuar como apostador. E é isso que você vai aprender no artigo de hoje.

Os tipos de investimentos no mercado esportivo: punting x trading

Basicamente, existem dois formatos de atuação principal entre apostadores: o trader esportivo e o punter. Não se preocupe se os nomes parecem muito distantes, pois explicaremos as diferenças entre as duas atividades logo abaixo. O importante é você entender a metodologia e verificar qual delas tem mais a ver com o seu perfil.

Como funciona o punting?

O punting é o nome dado às apostas esportivas tradicionais. Ou seja, esse é o método de apostar mais conhecido em que você escolhe uma aposta, define o valor que deseja investir e aguarda o resultado final da partida para saber se ganhou ou perdeu dinheiro.

Mesmo sem conhecer as apostas esportivas, é bem provável que você já faça algum tipo de aposta com seus amigos em um clássico. Neste caso, quem perde, paga. Não é assim que funciona? Nas apostas esportivas tradicionais a ideia é a mesma, mas quem está competindo com você é a própria casa de apostas.

A grande vantagem é que você não é obrigado a acompanhar o jogo se apostar antes da bola rolar, as chamadas apostas pré-live. No entanto, é recomendável assistir as partidas, até para apostar ao vivo, momento em que surgem as melhores oportunidades.

Como funciona o trading esportivo?

Já no caso do trading esportivo, nós temos uma atividade muito mais parecida com a Bolsa de Valores do que as apostas esportivas tradicionais em si. Ou seja, você vai negociar os resultados ao longo de um confronto esportivo — seja ele de futebol ou de qualquer outra modalidade.

O funcionamento do trading esportivo é um pouco diferente. O principal objetivo é lucrar pela variação das probabilidades de cada resultado, mas não pelo placar final. Ou seja, você tem a oportunidade de ganhar dinheiro sem depender do resultado de uma partida — algo que agrada muitos investidores do segmento.

Pela característica, esse modelo de atuação é majoritariamente feito no ao vivo, isto é, enquanto a partida acontece. Assim, de acordo com o que um jogo apresenta, você pode fazer seus investimentos a favor ou contra um determinado resultado, explorando diferentes situações.

Tanto o punting, como o trading, permitem ao apostador investir no seu esporte favorito. Não deixe de pesquisar mais sobre os assuntos para entender na prática como cada atividade funciona e, claro, qual delas combina mais com o seu perfil.