Quarentena: 6 dicas para aliviar o estresse dos dias em casa

A pandemia de coronavírus colocou as pessoas dentro de casa. Porém, passar tanto tempo em quarentena acaba gerando muito estresse, já que as saídas para um lugar e para outro são importantes na manutenção da saúde mental. Pensando nisso, nós separamos algumas dicas que podem te ajudar bastante. Confira!

6. Manter a rotina

Bagunçar a rotina, dormir mal e comer além da conta pode ser ainda mais nocivo para o período de quarentena, já que você irá confundir totalmente o seu corpo. Por isso, apesar das dificuldades, é fundamental manter a rotina de sono e a dieta, minimizando os efeitos negativos dos dias em casa.

5. Pratique atividade física

Tudo bem que não dá para correr, jogar futebol e nem ir na academia. Porém, ainda é possível liberar endorfina no corpo com um exercício ou outro. Agachamento, flexões e polichinelos são exemplos de movimento que, mesmo no isolamento, garantem um certo nível de atividade ao organismo. Lembrando sempre a importância de ter orientação profissional para tais atividades.

4. Encontrar um novo hobby

Mesmo que você esteja trabalhando de home office, é provável que sobre um tempinho a mais no dia. Principalmente porque não gasta horas no deslocamento até o trabalho. Assim, procure ocupar as horas vagas com um hobby, desde costura até estudar cinema, por que não?

3. Consuma conteúdo

Por mais que o futebol, outros esportes e até as novelas tenham parado, ainda há muito conteúdo disponível na internet e na TV. Muitos deles ainda têm o poder de te imergir em outra realidade e ativar os sonhos. Então, assista a filmes e prestigie o seu canal preferido do YouTube durante a quarentena.

2. Converse com os amigos

Não dá para ver a galera no bar ou no restaurante? Ligue, faça uma chamada de vídeo, mande vários áudios no WhatsApp. Manter o contato social é muito importante, principalmente para conversar sobre o momento e oferecer apoio para os amigos e familiares mais próximos.

1. Não cobre tanto de si mesmo