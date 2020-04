Quarentena: falar do quê? Saudades, futebol!

​Ligue a TV nos canais de esporte. O que está passando? VT’s antigos de jogos, revisões de campeonatos de mil novecentos e alguma coisa. Séries especiais. Nada mais do que isso. Ninguém tem culpa, é fato, já que o mundo foi surpreendido pela pandemia de coronavírus e as pessoas precisam se proteger.

Porém, dá um vazio no peito ficar sem jogos, não é, não? Sei lá, é estranho. Para quem produz conteúdo, mais ainda. Não tem muito o que falar. Sem jogos, sem emoção, sem análises. Tudo vira passado, pretérito, imperfeito. Então, fica a pergunta: como produzir conteúdo para os fãs de futebol?

Léo Bianchi, Globoesporte.com

Para conversar sobre o assunto, convidei Léo Bianchi, produtor do ​Globoesporte.com. Na opinião do jornalista, esse é o momento para revisitar e reviver times, competições e análises do passado. Além de simplesmente trazer à tona o jogo, a imagem, também procurar discutir o assunto.

Tal iniciativa, na visão de Bianchi, pode ajudar bastante alguns produtores a crescerem nesse período, já que mais pessoas estão conectadas à internet, sozinhas em casa e sem ter muito o que fazer.

Falta de notícias

Mesmo em dezembro e janeiro, época de férias no futebol brasileiro, há uma série de notícias na mídia. Saídas e chegadas de jogadores são só algumas delas. Além do mais, há os famosos amistosos beneficentes, que geram entrevistas reveladoras sobre o futuro dos atletas e até dos clubes.





Falar do passado cansa?

É até legal reviver ​momentos do passado e curtir novamente lances icônicos. Porém, nada supera a emoção nova, não é mesmo? Estar de frente ao inédito, ao inesperado. Qualquer jogo nunca visto é mais forte do que toda boa lembrança guardada.

E quando volta?

Léo Bianchi reforça que é muito cedo ainda para precisar uma data de retorno. Os próprios clubes e até mesmo as federações não sabem de muita coisa. É tudo muito novo. O COVID-19 traz desafios para medicina e para todos.

Quer ver mais sobre o assunto? Então assista nosso vídeo!

