Quarto uniforme do Barcelona para 2020-2021 é revelado e faz referência ao orgulho catalão

​Se os três primeiros uniformes do Barcelona para a temporada 2020-2021 já eram conhecidos, agora veio à tona o quarto. Como revelam os jornais ​Sport e ​Mundo Deportivo nesta sexta-feira, a camiseta que será utilizada apenas em jogos especiais destaca a relação do clube com a Catalunha.

Através de um design inovador, fica destacado o sentimento de orgulho em pertencer a esta região da Espanha, tanto que os tradicionais azul e grená do fardamento número 1 se misturam ao vermelho e amarelo da Senyera, bandeira da Catalunha. As quatro cores, assim, acabam se fundindo em um degradê que chama atenção.

Não é de hoje, aliás, que a Senyera passa a ser protagonista no uniforme do Barça. Isso vem desde a temporada 2014-2015, quando a camisa reserva abriu espaço para as duas cores que representam uma região que busca a independência em relação ao país.

Fotos: Mundo Deportivo e Sport / Reprodução