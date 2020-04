Quem deve fazer inscrição no site ou app da Caixa para receber o auxílio de R$ 600?

Nem todas as pessoas que têm direito ao auxílio emergencial de R$ 600 precisam se inscrever no site ou aplicativo disponibilizados pela Caixa. De acordo com Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, apenas os trabalhadores informais, contribuintes individuais da Previdência Social e os MEIs (Microempreendedor Individual) precisam fazer a inscrição.

Quem já estava registrado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) até 20 de março de 2020 e quem já recebe Bolsa Família não precisa se inscrever.

Como fazer a inscrição?

Para tirar dúvidas: Pelo telefone 111.

Quando será o pagamento do auxílio?

O auxílio emergencial começa a ser pago na quinta-feira (9). A última parcela deverá ser paga até 29 de maio. Confira o calendário:

Quem poderá receber o auxilio

É necessário ter mais de 18 anos

Trabalhadores que não têm carteira assinada

Autônomos

MEIs (microempreendedores individuais)

Desempregados

Contribuintes individuais da Previdência

A lei também estabelece limites de renda. Não poderão receber:

Família com renda mensal total superior a três salários mínimos (R$ 3.135)

Família com renda per capita (por membro da família) maior que meio salário mínimo (R$ 522,50)

Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018

Vale destacar que funcionários públicos não terão direito ao auxílio, mesmo que estejam em contrato temporário. Assim como quem recebe algum outro benefício, como BPC (Benefício de Prestação Continuada), seguro-desemprego, aposentadoria ou pensão. Quanto aos beneficiários do Bolsa Família poderão escolher entre continuar com ele ou optar pelo auxílio emergencial.

Primeira parcela

Será paga da seguinte forma: