Quem é Charles Dias, o brasileiro que vem chamando atenção em LaLiga 2019/20

​Não tente puxar pela memória: você não vai se lembrar dele jogando em terras brasileiras. Nascido em Belém do Pará, Charles Dias de Oliveira, mais conhecido como Charles, fez os primeiros anos de sua formação no ​Santos. No entanto, sua profissionalização aconteceria somente em solo europeu, com a camisa do modesto Feirense (POR), em 2002.

Ajudou o time de Santa Maria da Feira a conquistar a segunda divisão nacional na temporada de 2002/03, antes de se transferir ao Pontevedra, da Espanha. É neste país em que Charles construirá sua carreira, efetivamente, com a temporada de 2012/13 sendo um ‘divisor de águas particular’ para ele: anotou 32 gols em 47 jogos oficiais pelo Almería, sendo o artilheiro da segunda divisão e conduzindo sua equipe ao acesso. Os números espetaculares o levaram ao radar de grandes clubes de ​LaLiga, acertando com o Celta de Vigo para 2013/14.

Neste sábado (4), o atacante brasileiro completa 36 anos de idade, mas não aparenta estar em curva de ascensão/declínio em sua carreira. Muito pelo contrário. Vestindo a camisa do Eibar – seu clube desde 2017 -, Charles já anotou oito gols na atual temporada, sendo o principal goleador da equipe. São cinco bolas na rede no Campeonato Espanhol, vice-artilheiro do time atrás apenas de Orellana (7). Seu contrato com os Armeros se encerra em junho deste ano, o que nos faz perguntar: qual será o próximo passo para o artilheiro que não vimos no Brasil?

