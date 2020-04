Quem é Rafa Kalimann, segunda colocada do BBB20?

Rafa Kalimann foi a segunda colocada do Big Brother Brasil 20, da TV Globo. Mas a sister não contou apenas com a torcida de seus 3 milhões de seguidores que tinha no Instagram para se manter na final.



Com seu jeito único, sua personalidade forte e seu enorme coração, a influenciadora digital conquistou uma torcida gigantesca, que até fez com que ela conquistasse mais 9 milhões de pessoas para integrarem o time de admiradores que ela já tinha na rede social.



Mas quem, de fato, é Rafa Kalimann? A mineira de Campina Verde que foi convidada para participar do BBB20 na Equipe Camarote é muito mais do que sua beleza, seu carisma e seu trabalho na web.







Sonho de entrar no reality show



Rafa Kalimann tinha o sonho de participar do Big Brother Brasil 20. Quando era mais nova, chegou até a se inscrever algumas vezes no reality show, mas nunca tinha sido chamada.



Agora, com seu trabalho de influencer digital, ela finalmente foi notada pela produção do programa, que a convidou para integrar o grupo Camarote. Ela achou que não conseguiria mais realizar esse desejo, já que não era mais uma anônima, até que o Big Boss resolveu mudar a dinâmica e colocar famosos nesta edição.



Rafa já era uma grande fã do programa, inclusive sempre dava sua opinião sobre as edições anteriores e acompanhava tudo ao lado de sua mãe, Genilda, que também tinha o sonho de ver a filha na competição.











Influencer digital



Rafa Kalimann leva muito jeito com o público e não é a toa que conquistou um montão de seguidores em seu Instagram.



Ela sempre adorou compartilhar suas fotos e detalhes de sua rotina na rede social e isso fez com que muita gente quisesse acompanhar a sua vida.



Por meio da plataforma, ela dá dicas de moda, beleza, lifestyle, comportamento, além de mostrar mais o seu trabalho e o seu jeito de ser, sendo inspiração para muita gente.



Isso faz com que muitas marcas se interessem por ela e a procurem para divulgar seus produtos e serviços e essa é a principal fonte de renda de Rafa. Além disso, ela também faz trabalhos de modelo e já atuou em clipes musicais.











Religião



Além de ser dona de uma beleza exuberante e de uma simpatia sem igual para lidar com seu público, Rafa também gosta de mostrar uma parte muito importante de sua vida nas redes sociais: a religião.



Ela é muito conectada com Deus e gosta de enaltecer esse amor o tempo inteiro. Dentro do BBB20, já pudemos acompanhar esses momentos e em seu Instagram isso não poderia ser diferente.



Rafa sempre comenta sobre assuntos relacionados à religião, além de dar sempre opinião sobre temas diversos e mostrar suas ideias sobre tudo.











Amor ao próximo



Algo que aprendeu com a religiosidade foi o amor ao próximo. E não basta evidenciar isso em palavras, precisa também demonstrar com atitudes.



É por isso que Rafa atua como missionária voluntária para ajudar os mais necessitados. A influencer ajuda em muitos projetos sociais e também está a frente de tantos outros, seja aqui no Brasil, seja na África.



Há sete anos, ela é embaixadora de uma organização não-governamental chamada Missão África, que atua em diversas aldeias no Moçambique, ajudando os locais por meio da solidariedade sustentável e do trabalho voluntário.



Com a ONG, ela viaja todo ano ao continente com um grupo de outros missionários, levando doações, prestando atendimento médico, entregando remédios, alimentos e água potável e promovendo a saúde e a educação.



Além de distribuírem mantimentos e cuidarem da saúde de famílias e crianças da região, eles também fazem escolinha, horta comunitária, poço de água potável, ensinam às pessoas a agricultura e artesanato, capacitam profissionais da saúde na região, apadrinham as crianças, entre outras ações.



Para conseguir todas as doações e arrecadar os recursos necessários, Rafa e sua ONG recorrem a bazares e vaquinhas para levantarem a verba.



Ela também têm vários projetos aqui no Brasil, como a vez que organizou um Natal Solidário, onde 700 pessoas tiveram uma festa natalina, com muita comida, shows, presentes e até a presença de um Papai Noel.



A influencer também é madrinha do Hospital do Câncer de Goiás, para quem faz muitas doações e bazares beneficentes. Uma das ações que realizou foi destinar ao hospital parte da renda de seu livro Eu Te Desafio, em parceria com o escritor Rafa Magalhães.











Entre Minas Gerais, Goiás e São Paulo



Rafa não só viaja todo ano para a África, mas também se desloca muitas vezes dentro do Brasil, principalmente para voltar à sua terra natal de vez em quando.



Ela é mineira, nascida em Campina Verde, em Minas Gerais, mas morou muitos anos em Goiânia, no Goiás, e até mesmo no Estado de São Paulo para procurar oportunidades de emprego. Atualmente voltou a morar em São Paulo, desta vez na capital paulistana, também por questões de trabalho.



Por conta dessas mudanças e de sua vida estar dividida pelo Brasil, Rafa precisa viajar bastante, principalmente ir e voltar várias vezes para visitar sua família, pois ela sempre faz questão de se manter presente.











Já foi casada



No Big Brother Brasil 20, Rafa mostrou que manja do sertanejo. Ela é muito fã da música e deixou isso bem claro durante o programa.



Mas o que você pode não saber é que ela já foi até casada com um cantor desse estilo musical. Ela começou a namorar o cantor Rodolffo Matthaus, da dupla Israel e Rodolffo, em 2014, se casou em 2016 e se separou em 2018.



Durante sua participação no reality show, também surgiu um rumor de que ela estaria namorando Leo Chaves, da dupla Victor e Leo, mas até o momento não foi confirmado oficialmente.