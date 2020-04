Quem é Thelma, campeã do BBB20?

Thelma Assis foi a grande vencedora do Big Brother Brasil 20 e a única integrante do Grupo Pipoca, ou seja, a única anônima, a chegar à Grande Final nesta edição do reality show.



Mas quem, de fato, é Thelminha? Nossa sister tão querida que é médica anestesiologista, nascida em São Paulo e com uma enorme garra e determinação que conquistaram tantos telespectadores e contou com uma torcida que incluía até famosos, como Anitta e Bruno Gagliasso.



Nós do OFuxico separamos uma lista de curiosidades para você saber mais sobre essa grande jogadora.







Adotada com três dias de vida



Quando nasceu, seus pais biológicos não tiveram condições de cuidar de Thelma e ela foi adotada por sua família quando ela tinha apenas três dias de vida.



Segundo a mãe adotiva, a progenitora a entregou toda “suja” e com fome, mas ela foi criada com muito amor pelos pais que a acolheram.



Ela nunca teve curiosidade em procurar por suas origens e afirmou que descobriu que era adotada por causa de uma ligação anônima, que a deixou em choque.



“Até hoje não sei quem foi que me ligou. Fiquei dois dias fora do ar, mas entendi a decisão dos meus pais. Ter nascido do coração deles foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido na vida”, garantiu.



















Dificuldades financeiras



Thelma cresceu na periferia e passou por dificuldades financeiras ao longo da vida. Porém, seus pais sempre investiram muito em sua educação para que ela tivesse uma oportunidade de melhorar o seu futuro.



Com o sonho de ser médica, Thelma começou a ‘ralar muito’ para passar na faculdade e superar os obstáculos no caminho. Com muito esforço, conseguiu pagar o cursinho pré-vestibular, às vezes até deixando de pagar contas em casa e tendo a luz cortada, mas nunca desistindo.



Depois da três tentativas, conseguiu ingressar na tão sonhada faculdade de medicina.











Única aluna negra do curso



Thelma sempre foi desmotivada de seguir medicina por se tratar de um curso que “não cabia” na realidade de uma pessoa periférica.



Porém, mesmo que muitas vezes os comentários a deixassem para baixo, ela conseguiu se reerguer, ingressar na universidade mesmo nunca tendo estudado em escola particular, e mais: completar a faculdade com sucesso.



Em seu curso, ela era a única pessoa negra da turma.







Perrengues durante a faculdade



Thelma conseguiu bolsa de 100% em uma universidade e precisou se mudar para cursá-la. Por isso, ela se mantinha em uma pensão, tendo levado apenas uma caneca, um garfo e algumas roupas, e vivendo com um auxílio do governo de 300 reais e mais um pouco que recebia da mãe, que era sua maior torcedora.



“Só não passei fome. De resto, teve tudo que você possa imaginar”, contou.



Ela não conseguia nem comprar os livros pedidos pelos professores, pois eram caros demais, ao invés disso, ela tirava xerox deles. Também não tinha um estetoscópio para as aulas práticas, enquanto suas colegas de classe tinham até carro, apartamento e muito dinheiro.



A sister também completava renda entregando panfletos durante o dia como emprego e como a faculdade era particular, não tinha refeitório como as públicas têm, então ela almoçava em restaurantes populares de 1 real.











É casada e tem apoio total do marido desde sempre



Thelma é casada com o mecânico Denis. Eles se conheceram na época que Thelma estava na faculdade e, desde sempre, ele a apoiou e ajudou totalmente.



Ele, inclusive, chegava a esconder dinheiro na mochila dela para ajudá-la financeiramente, além de entender as dificuldades que ela passava e deixar de fazer um programa a dois, sair, ter encontros, para poderem juntar dinheiro para que ela pagasse as contas que tinha. Thelma e o marido já chegaram até a comer bolacha com iogurte em seus encontros para economizarem.



Eles estão juntos há 11 anos e são muito parceiros. Foi ele quem inscreveu ela no BBB e foi ela quem o incentivou a estudar e entrar em uma faculdade. Hoje ele é formado em fotografia.











Apaixonada por dançar



Uma das suas maiores paixões também é o samba. Thelma é passista da Mocidade Alegre e sempre dança na quadra da Escola de Samba.



“Comecei na Bateria tocando chocalho, participei um ano da Comissão de Frente e agora sou passista do grupo de elite da escola”, contou.



Além de adorar Carnaval, é também bailarina formada, deixando a dança de lado apenas quando entrou na faculdade de medicina.







Médica dedicada que ama o que faz



Thelma tem o maior orgulho pela sua profissão e, por isso, faz tudo com muito amor. Ela sempre faz questão de dar detalhes cheios de carinho de sua rotina e aguenta firme em cada plantão, mesmo aqueles que a façam ficar mais de 24 horas em pé.



Ela roda 4 hospitais por dia, sai de casa de manhã e chega quase de madrugada, mas tudo com o maior sorriso no rosto e o brilho nos olhos de uma verdadeira médica dedicada e fascinada por salvar vidas.