Quem eram e onde estão hoje 10 das maiores promessas do futebol em 2008

​Como era o mundo há doze anos atrás? Quem eram as grandes promessas do futebol mundial em 2008? Tentando sanar essa curiosidade, nós encontramos uma reportagem do ​UOL, datada de dezembro de 2007, com os 20 jovens jogadores mais promissores para se acompanhar no ano seguinte. A lista original foi apontada pelo jornal britânico ‘The Sun’, que pode se orgulhar, hoje, de ter acertado em cheio em algumas projeções. Outras… nem tanto. Listamos 10 nomes, incluindo cinco brasileiros, dentre as ‘joias’ levantadas pela imprensa inglesa à época. Confira:

10. Karim Benzema

Aos 20 anos de idade, o atacante francês dava seus primeiros passos como atleta profissional vestindo a camisa do Lyon, clube que reinou soberano no país durante a primeira década deste milênio. Atualmente, aos 32, é o dono da camisa 9 do Real Madrid, multicampeão pelo clube e um dos cinco estrangeiros que mais disputaram partidas pelo gigante espanhol.

Avaliação: promessa cumprida

9. Carlos Vela

Aos 18 anos, o atacante mexicano já integrava o elenco profissional do Arsenal em 2008, sendo apontado pela imprensa britânica como uma das joias latinas com enorme potencial para brilhar na Europa. Passou por diversos clubes via empréstimo até fincar raízes na Real Sociedad, time pelo qual atuou entre 2012 e 2018. Hoje, aos 31 anos, é uma das grandes craques dos gramados norte-americano, e vem empilhando gols com a camisa do Los Angeles FC.

Avaliação: carreira mediana, nada brilhante

8. Franco Di Santo

Sim, temos jogadores que estão ativos na Série A nesta lista. Aos 30 anos, Franco Di Santo é o atual dono da camisa 26 do ​Atlético-MG , clube que apostou em sua contratação em 2019. Mas onde ele estava em 2008? Há doze anos, o jovem argentino era anunciado pelo Chelsea, que o via como potencial herdeiro futuro para Drogba. Tal expectativa não se confirmou, com o atleta somando passagens discretas por diversos mercados europeus até aterrissar no Brasil.

Avaliação: bem abaixo da média

7. Breno

O primeiro brasileiro desta lista foi revelado pelo ​São Paulo e, em 2008, havia acabado de ser adquirido pelo gigante Bayern de Munique. Sua contratação gerou bastante euforia na Europa, especialmente por ser visto como um ‘prospecto maravilhoso’ para a posição. Seu talento, no entanto, acabou ficando em segundo plano após se envolver em um escândalo em 2011: teve prisão decretada acusado de atear fogo em sua própria casa. Hoje, aos 30 anos, tenta retomar sua carreira com a camisa do ​Vasco .

Avaliação: extracampo e problemas físicos minaram seu potencial

6. Toni Kroos

O Bayern de Munique sempre foi conhecido pela capacidade de formar grandes jogadores. Em 2008, o nome da vez oriundo das categorias de base do clube era Toni Kroos, à época com 17 anos de idade. Nos anos seguintes, o volante se firmou entre os titulares, conquistou inúmeros troféus (incluindo uma ​Champions ) e foi campeão do mundo pela Alemanha em 2014. Com 30 anos atualmente, é um dos pilares do Real Madrid, clube pelo qual já foi tricampeão europeu.

Avaliação: promessa mais que cumprida, craque de primeira linha

5. Lucas Leiva

Revelado pelo ​Grêmio – clube pelo qual conquistou a Série B de 2005 -, Lucas se transferiu em 2007 ao Liverpool, com apenas 20 anos de idade. Em suas primeiras temporadas na Inglaterra, figurou mais entre os reservas, já que a concorrência era dura (Gerrard e Xabi Alonso). A saída do segundo deu mais espaço/prestígio ao volante brasileiro, que após longos anos de clube, se transformou em ídolo da torcida. Deixou os Reds em 2017 e atualmente defende a Lazio.

Avaliação: carreira bastante sólida

4. Theo Walcott

Se hoje a ‘nova geração inglesa’ empolga com nomes valiosos como Alexander Arnold, Sancho e Rashford, há doze anos, o veloz e habilidoso Walcott era uma das esperanças de renovação para a seleção nacional. Chegou ao Arsenal aos 17 anos e rapidamente se tornou um ‘xodó’ da torcida dos Gunners… Contudo, não foi suficientemente protagonista em suas doze temporadas no time londrino, conquistando três edições de Copas da Inglaterra. Atualmente, aos 31 anos, é reserva de Carlo Ancelotti no Everton.

Avaliação: irregular/abaixo da média

3. Denilson

Revelado pelo São Paulo em 2005, o garoto rapidamente despertou o interesse do Arsenal, que firmou sua contratação em meados de 2006. Após uma temporada de adaptação, a expectativa era de que, em 2008, o volante já estivesse mais pronto para competir por vaga no time inglês. Mas a concorrência era grande e abreviou sua trajetória na Premier League, culminando em seu retorno ao Tricolor Paulista em 2011. Atualmente, aos 32 anos, está sem clube.

Avaliação: carreira abaixo da média

2. Lulinha

Cria do ​Corinthians, Lulinha foi um verdadeiro fenômeno na primeira metade de 2007, gerando impacto imediato no time profissional alvinegro e ‘voando’ com a camisa da Seleção Brasileira Sub-17 em competições dessa categoria. Os 12 gols anotados no Sul-Americano daquele ano o colocaram no radar europeu, mas tão rápida quanto sua ascensão, foi seu ostracismo: a queda do Timão no Brasileirão deu início à derrocada da carreira do meia-atacante, que jamais viria a vestir uma camisa pesada no Velho Continente. Hoje, aos 29 anos, está no Júbilo Iwata (JAP).

Avaliação: decepção

1. Alexandre Pato

Sua explosiva primeira temporada como jogador profissional vestindo a camisa do Internacional levou Alexandre Pato, à época com 18 anos, ao gigantesco Milan de Seedorf, Pirlo, Gattuso e Kaká (2007/08). No clube italiano, viveu uma verdadeira gangorra de fases, intercalando ótimas fases e períodos bem ruins, imersos em polêmicas ou persistentes lesões. Soma 2 medalhas olímpicas pelo Brasil, mas não foi nome cativo/marcante na Seleção Brasileira principal. Após muitas temporadas de Europa e China – com breves passagens pela Série A neste meio-tempo -, está desde 2019 no São Paulo. Tem 30 anos de idade.