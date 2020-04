Quem errou no cadastro do auxílio de R$600 pode alterar dados depois, diz Caixa

Quem errou alguma informação ou esqueceu de incluir algum dado no momento do cadastro do auxílio emergencial de R$600, poderá consertar o cadastro após receber a resposta da solicitação. De acordo com informações da Caixa, os dados poderão ser corrigidos pelo site ou pelo aplicativo, mas será necessário aguardar o fim da primeira análise.

Segundo informações do banco, serão cinco dias úteis para análise da solicitação, após o envio do cadastro. O pagamento será liberado em até três dias úteis depois da resposta, caso o benefício seja aprovado.

Anteriormente, a Caixa havia informado que não era possível alterar os dados do cadastro enviado. No entanto, o banco prometeu disponibilizar a edição de dados para quem já teve o pedido analisado.

Antes de enviar, verifique os dados

Quem ainda não efetivou o cadastro, é recomendado que certifique os dados antes de concluir o procedimento de inscrição. Após preenchimento dos dados, o programa da Caixa exibe uma tela com o resumo dos principais dados. Caso você encontre alguma informação incorreta, você pode voltar algumas telas e corrigir.

Nem todo mundo precisa se cadastrar

O cadastro através do portal eletrônico da Caixa foi exigido para quem não estava no Cadastro Único até 20 de março, nem recebem o Bolsa Família. Para esse grupo, a inscrição é automática, se cumprirem os critérios para receber o auxílio emergencial.

Primeira parcela – paga em abril

Será paga da seguinte forma:

Os cidadãos que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal, já receberam na última quinta-feira (09 de abril).

De 14 a 17 de abril : vai ser pago quem está no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e também não tem conta na Caixa ou no BB. No dia 14 , o dinheiro sai para nascidos em janeiro. No dia 15 , será pago para nascidos em fevereiro, março e abril. No dia 16 , sai para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. No dia 17 , o valor será pago para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Últimos 10 dias úteis de abril: Reservados para beneficiários do Bolsa Família, conforme cronograma já previsto no programa;

Em até 5 dias úteis após inscrição no aplicativo ou pelo site, o dinheiro estará disponível para trabalhadores informais que não estão no Cadastro Único nem no Bolsa Família.

Segunda parcela – Abril e Maio

Vale lembrar que, a partir desta parcela, os pagamentos serão realizados conforme o mês do aniversário do trabalhador, informou a Caixa. Será paga da seguinte forma: