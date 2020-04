Quem foi melhor? Ibrahimovic e Pogba dão show em desafio de habilidade; confira

Ex-companheiros de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba vem agitando as redes sociais com vídeos de challenges [desafios], corriqueiros entre boleiros especialmente neste período de isolamento e paralisação no calendário em virtude do ​coronavírus. Entre os dois amigos, o primeiro a abrir os trabalhos foi o centroavante sueco, que apesar do vigor e da força física, sempre provou ser extremamente habilidoso e técnico. O ‘malabarismo’ que você verá no vídeo a seguir comprova isso:

Na legenda, Zlatan ‘provocou’ o ex-companheiro de equipe, já que os dois vinham realizando desafios de habilidade ao longo dos últimos dias. Para o sueco, a cesta de costas era o ‘game over’. Mas Pogba não estava satisfeito e conseguiu um gesto ainda mais improvável…

Sem modéstia, o francês postou como legenda: “Foi uma honra desafiar e bater o Leão, Zlatan Ibrahimovic. Agora sim, game over”. Pra você, torcedor, quem levou a melhor no duelo?

