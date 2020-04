Quem são os grandes ídolos das maiores craques dos gramados mundial atual?

​Eles são ídolos da atual geração, mas para chegarem a esse status, precisaram se espelhar em grandes referências/ídolos no início de suas carreiras. A seguir, listaremos quem são os jogadores e ex-jogadores que inspiram as grandes estrelas do futebol mundial da atualidade:

Lionel Messi → Pablo Aimar



“É e para sempre será meu grande ídolo”, afirmou ​Messi em entrevista concedida há alguns anos, sobre o amigo e compatriota. Pablo Aimar teve anos espetaculares no futebol espanhol, principalmente com as camisas de Valencia e Zaragoza. Os dois chegaram a jogar um contra o outro em algumas ocasiões.

Cristiano Ronaldo → Eusébio



​Cristiano Ronaldo nunca escondeu sua admiração pelo Pantera, que até a ascensão do camisa 7, era inquestionavelmente o maior nome da história do futebol de Portugal. Eusébio, por sinal, esteve presente na apresentação de CR7 ao Real Madrid em 2009, uma das transações mais badaladas da história do futebol contemporâneo.

Neymar → Robinho

De um Menino da Vila para outro. ​Neymar cresceu assistindo Robinho ‘fazer e acontecer’ com a camisa do Santos e da Seleção Brasileira, sendo esta uma inspiração bem lógica e natural. Os dois têm origens bem parecidas e ‘nasceram’ no mesmo clube, com o atual camisa 10 do PSG assimilando algumas características de jogo de Robinho no seu próprio.

Robert Lewandowski → Raúl González

Perguntado sobre seus ídolos/referências, Lewa surpreendeu: “Se fosse para escolher apenas um, seria Raúl. Sempre o adorei”. Para a felicidade do centroavante polonês, os dois puderam dividir os campos por algumas temporadas na Alemanha: enquanto Lewa surgia com a camisa do Dortmund, o espanhol vivia a reta final de sua carreira, pós-Madrid, no Schalke 04.

Luis Suárez → Gabriel Batistuta

“Batistuta fazia gols de todas as formas e foi meu espelho e referência quando eu era criança”. Luis Suárez, camisa 9 do Barcelona, nunca escondeu sua admiração pelo lendário camisa 9 da Argentina. O uruguaio cresceu vendo ‘Batgol’ brilhar no futebol italiano, principalmente com as camisas de Fiorentina e Roma.

Eden Hazard → Zidane

Poder dividir o campo com seu ídolo é um privilégio grande, mas ser treinado por um também não está muito atrás, não. Quem teve essa ‘sorte’ foi o belga Hazard, que ao acertar sua saída do Chelsea rumo ao Real Madrid, encontrou a grande referência de seu início de carreira: “Com meu ídolo como treinador, aprender com ele me deixa realizado”, afirmou em entrevista.

Mohamed Salah → Ronaldo Fenômeno

Em entrevista concedida no início de 2019, o atacante egípcio revelou nutrir enorme admiração pelo Fenômeno, um dos maiores camisas 9 da história do futebol: “A habilidade, a velocidade, a inteligência… Ele tinha tudo! O futebol dele era totalmente diferente! Eu o adoro como jogador e adoraria conhecê-lo como pessoa”, cravou.

Kylian Mbappé → Cristiano Ronaldo

O atacante francês tem apenas 21 anos de idade, ou seja, ainda era uma criança sonhando em ser jogador profissional quando Cristiano Ronaldo conquistou sua primeira Bola de Ouro (2008)​. Perguntado sobre referências, ​Mbappé não hesitou: “Meu primeiro ídolo foi Zidane. Se você é francês, isso é ‘regra’. Depois, foi Cristiano Ronaldo”.

Sergio Ramos → Claudio Caniggia

Capitão do Real Madrid e ídolo da torcida merengue, o zagueiro ​Sergio Ramos surpreendeu ao apontar o ex-atacante argentino como ídolo de infância, fazendo, inclusive, uma revelação de caráter estético: “Eu o vi na Copa do Mundo na Itália [1990] e gostei dele porque tinha cabelos compridos. Eu adorava pentear meu cabelo como ele“, contou.

