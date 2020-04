Quem teve o pedido para receber R$600 negado pode fazer nova solicitação

A Caixa Econômica Federal informou que uma atualização foi feita na última segunda-feira (20) nas plataformas, e agora, o trabalhador que tiver o auxílio emergencial de R$ 600 negado pode agora contestar o resultado da análise e pedir novamente o benefício diretamente pelo aplicativo ou site do programa.

Agora, no aplicativo ou no site, quem receber o aviso de “benefício não aprovado” pode verificar o motivo e realizar uma contestação. Segundo a Caixa, caso o aviso for de “dados inconclusivos”, o solicitante poderá fazer a correção das informações e entrar com nova solicitação.

A Dataprev, estatal federal de tecnologia que analisa os dados informados pelo solicitante, é a responsável por informar o motivo do auxílio emergencial não ter sido aprovado. O resultado é depois homologado pelo Ministério da Cidadania.

Segundo informações da Caixa, as principais inconsistências nos dados informados pelos solicitantes são:

Marcação como chefe de família sem indicação de nenhum membro;

Falta de inserção da informação de sexo;

Inserção incorreta de dados de membro da família, tais como CPF e data de nascimento;

Divergência de cadastramento entre membros da mesma família;

Inclusão de alguma pessoa da família com indicativo de óbito.

Como fazer o pedido para nova avaliação?

Para quem é inscrito no Cadastro Único:

A consulta do resultado da análise realizada pela Dataprev já pode ser feita por este grupo. Se o inscrito no CadÚnico tiver sido reprovado pela Dataprev, poderá solicitar uma nova avaliação através do aplicativo ou site auxilio.caixa.gov.br.

Para quem se inscreveu pelo aplicativo:

A consulta do resultado da análise para esse grupo será liberada ainda nesta semana, após o recebimento pela Caixa dos arquivos a serem enviados pela Dataprev com a relação dos não aprovados.

Se o retorno da análise for “dados inconclusivos”, será permitido ao cidadão

fazer uma nova solicitação.

Os motivos da não conclusão podem ser:

Caso o resultado for de “benefício não aprovado”, o cidadão poderá contestar o motivo

da não aprovação ou realizar nova solicitação.

O auxílio emergencial

Desde o dia 09 de abril, quando os pagamentos do auxílio emergencial foram iniciados, a Caixa Econômica Federal liberou o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para 31,3 milhões de brasileiros. São R$ 22 bilhões no total.

Já receberam o pagamento, até o momento:

10,5 milhões de inscritos Cadastro Único que não recebem Bolsa Família;

7,7 milhões de beneficiários do Bolsa Família; e

13,1 milhões de cadastrados via aplicativo e site.

Até o momento, 44,9 milhões de brasileiros já concluíram o cadastro no site e no aplicativo, através do qual informais, autônomos, desempregados e MEIs podem solicitar o benefício.

O site oficial de cadastros, o “auxilio.caixa.gov.br”, já superou a marca de 275 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 57 milhões de ligações. Além disso, já foram feitos:

53,1 milhões de downloads do aplicativo Auxílio Emergencial Caixa

31,9 milhões de downloads do aplicativo Caixa Tem (para movimentação da poupança digital).

Pagamentos do auxílio emergencial

Nesta quarta-feira, 22 de abril, a Caixa Econômica Federal (CEF) continua com o cronograma de pagamentos do auxílio emergencial de R$600, pago por conta dos impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. Hoje, serão efetuados os depósitos para cerca de 7,2 milhões de brasileiros.

Veja quem pode sacar o benefício nesta quarta (22):

1,2 milhão são de beneficiários do Cadastro Único que não recebem Bolsa Família;

4,1 milhões de cadastrados através do aplicativo e site; e

1.924.261 de pessoas cadastradas no Bolsa Família.

Até a manhã da última terça-feira (21), a Caixa já havia creditado os valores referente ao auxílio para 24,2 milhões de brasileiros, totalizando a quantia de R$16,3 bilhões. Foram pagos:

9,3 milhões de inscritos Cadastro Único que não recebem Bolsa Família;

5,8 milhões de beneficiários do Bolsa Família; e

9,1 milhões de cadastrados via aplicativo e site.

A partir de amanhã, quinta-feira (23), a Caixa vai iniciar os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. Os valores serão liberados aos trabalhadores que estão no Cadastro Único e não recebem Bolsa Família e para os que se inscreveram através do site e do aplicativo.

Quem recebe o Bolsa Família segue o calendário oficial do benefício. A segunda parcela dos beneficiários vai cair na conta nos últimos dez dias úteis de maio.

A Caixa divulgou três calendários diferente para pagamentos do auxílio emergencial:

um deles é para quem se cadastrou para receber o Auxílio Emergencial via aplicativo ou do site;

um segundo para os beneficiários que recebem o Bolsa Família; e

um terceiro para os inscritos no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e mulheres chefes de família.

Os saques em dinheiro vão começar a ser pagos a partir da próxima segunda-feira, 27 de abril, para quem optou por receber através da poupança digital da Caixa. Antes disso, no entanto, os recursos poderão ser movimentados digitalmente.

1. Inscritos no aplicativo e site

A primeira parcela para os inscritos no aplicativo e site foi iniciada no dia 14 de abril. Os pagamentos são feitos em até cinco dias úteis após o cadastro.

A segunda parcela foi antecipada, conforme o calendário divulgado:

Quinta-feira – 23 de abril : vai sacar quem nasceu em janeiro e fevereiro

: vai sacar quem nasceu em janeiro e fevereiro Sexta-feira – 24 de abril : vai sacar quem nasceu em março e abril

: vai sacar quem nasceu em março e abril Sábado – 25 de abril : vai sacar quem nasceu em maio e junho

: vai sacar quem nasceu em maio e junho Segunda-feira – 27 de abril : vai sacar quem nasceu em julho e agosto

: vai sacar quem nasceu em julho e agosto Terça-feira – 28 de abril : vai sacar quem nasceu em setembro e outubro

: vai sacar quem nasceu em setembro e outubro Quarta-feira – 29 de abril: vai sacar quem nasceu em novembro e dezembro.

A terceira e última parcela do auxílio será paga em maio:

26 de maio para nascidos de janeiro a março

para nascidos de janeiro a março 27 de maio para nascidos de abril a junho

para nascidos de abril a junho 28 de maio para nascidos de julho a setembro

para nascidos de julho a setembro 29 de maio para nascidos de outubro a dezembro

2. Quem recebe o Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família vão receber nas mesmas datas e da mesma forma em que recebem esse benefício.

A primeira parcela do Auxílio Emergencial já foi paga àqueles cujo último dígito do NIS é igual a 1, 2 ou 3. Os demais seguem o calendário:

Quarta-feira (22): – 1.924.261 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 4

– 1.924.261 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 4 Quinta-feira (23): – 1.922.522 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 5

– 1.922.522 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 5 Sexta-feira (24): – 1.919.453 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 6

– 1.919.453 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 6 Segunda-feira (27): – 1.921.061 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 7

– 1.921.061 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 7 Terça-feira (28): – 1.917.991 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 8

– 1.917.991 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 8 Quarta-feira (29): – 1.920.953 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 9

– 1.920.953 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 9 Quinta-feira (30): – 1.918.047 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 0

Segunda parcela: últimos dez dias úteis de maio

Terceira parcela: últimos dez dias úteis de junho

3. Para os cadastrados no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família

A primeira parcela deste grupo foi credita entre os dias 14 e 17 de abril. Outros 1,2 milhão de beneficiários cujos cadastros foram validados pelo Dataprev no último domingo recebem a partir do dia 22 de abril.

Segunda parcela:

23 de abril para nascidos em janeiro e fevereiro

24 de abril para nascidos em março e abril

25 de abril para nascidos em maio e junho

27 de abril para nascidos em julho e agosto

28 de abril para nascidos em setembro e outubro

29 de abril para nascidos em novembro e dezembro

Terceira e última parcela:

26 de maio para nascidos de janeiro a março

27 de maio para nascidos de abril a junho

28 de maio para nascidos de julho a setembro

29 de maio para nascidos de outubro a dezembro

Saques da poupança digital

Para evitar aglomerações, a Caixa liberou um novo calendário para os beneficiários que quiserem sacar em dinheiro o valor depositado nas poupanças digitais abertas para os trabalhadores. Veja as datas:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em marc?o e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

4 de maio – nascidos em setembro e outubro

5 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Veja também: Dois saques do PIS/PASEP são liberados com valor de até R$1.045