Quer sair? Uribe abre o coração sobre o seu futuro no Santos

Vai sair? Fernando Uribe, do Santos, revela interesse em retornar ao futebol mexicano. O centroavante chegou à Vila Belmiro no começo da temporada passada, vindo do Flamengo, para ser a solução do setor ofensivo da equipe praiana. Porém, pouco fez e tem sido cada vez mais ‘escanteado’.

Em entrevista ao portal ‘Bolavip’, o colombiano destacou o carinho que tem pelo México e expressou o sonho de retornar ao país. “Eu gostaria de voltar. Meu sonho é voltar a jogar no México, uma liga onde sempre me senti bem, um país que tratou bem a mim e minha família. Eu gostaria, seria lindo voltar”, destacou.

Toluca v Tijuana – Playoffs Torneo Clausura 2018 Liga MX

Em seguida, o camisa 20 falou sobre o vínculo com o Peixe e chances de sair. “Tenho dois anos de contrato no Santos, mas a possibilidade de sair sempre existe. É uma possibilidade latente a cada seis meses. Não se pode descartar nada”, acrescentou.

Vale destacar que Uribe é ídolo do Toluca, do México, onde atuou por três temporadas, disputou 119 partidas e marcou 61 gols. “O Toluca foi onde melhor me senti e onde mais tempo estive. Foram três anos ali, me senti muito bem, muito feliz. Saí por uma situação que eu não queria no momento”, destacou. À época, o goleador não chegou a um consenso com a equipe.

Eu sigo acompanhando o time, me tornei um torcedor a mais pelo tempo que joguei e estou sempre querendo saber como está revelou Fernando Uribe

Fernando Uribe chegou ao Santos em maio de 2019 e era tido como uma boa solução para o setor de ataque. Contudo, o colombiano nunca conseguiu engatar uma boa sequência, tendo disputado apenas 14 partidas, não marcado nenhum gol e ainda sido realocado para o ‘time B’.

As informações são do UOL Esporte.