Rafa Kalimann posa com os pais e atende fãs após final do BBB20

Após ter ficado em segundo lugar no BBB20, Rafa Kalimann recebeu muito carinho dos familiares e fãs, já na madrugada desta terça-feira (28), na porta do hotel em que os participantes que deixam o confinamento ficam, no Rio de Janeiro.



Usando uma máscara para proteger o rosto, por conta da pandemia do novo coronavírus, a agora ex-sister não só conversou com os presentes no local, como também chegou a ganhar um lindo buquê de flores.







Também protegido, Babu Santana chegou a encontrar Rafa, na ocasião. Os dois até conversaram um pouco, no hall do próprio hotel.



Acompanhado da namorada, a artista e modelo Tatiane Melo, o ator ainda cumprimentou os pais de Rafa, dona Genilda e seu Sebastião, usando o cotovelo, como técnica de prevenção do contágio do novo coronavírus.







E chegou o grande dia! Após três meses de confinamento, o Big Brother Brasil 20, da TV Globo, teve sua grande vencedora!

Em uma final 100% feminina, Manu, Rafa e Thelma disputaram o grande prêmio de R$ 1,5 milhão. A segunda colocada recebeu R$ 150 mil e a terceira com R$ 50 mil.

Logo no início do programa, Tiago Leifert relembrou momentos divertidos e emocionantes das finalistas.

Rafa, Manu e Thelma assistiram a todo o conteúdo junto com o público e com os ex-participantes do programa, que, agora confinados em suas casas, estavam ao vivo por chamadas de vídeo transmitidas em tempo real em um grande telão.



Thelma é a campeã do BBB20 com 44,10% dos votos

Rafa ganhou o segundo lugar com 34,81% dos votos

Manu foi a terceira colocada com 21,09% dos votos.

Além do prêmio em dinheiro, Thelma também ganhou um FIAT Toro.



Manu, Rafa e Thelma ainda puderam ver, pela primeira vez, algumas das celebridades que estavam em suas torcidas. Bruna Marquezine, Susana Vieira, Ivete Sangalo, entre outros artistas foram mostrados declarando seus amores pelas meninas.



