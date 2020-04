Rafa Kalimann rebate quem a chamou de ‘marmita de sertanejo’

Rafa Kalimann foi a segunda colocada no Big Brother Brasil 20, mas apesar de ter uma grande torcida ao seu lado, também sofreu muitas críticas e ofensas.



Quem é Rafa Kalimann, segunda colocada do BBB20?



Uma delas foi que a influenciadora digital foi chamada de ‘marmita de sertanejo’ por ter se relacionado com alguns cantores durante sua vida.



Em entrevista, Rafa rebateu esse tipo de comentário e até comentou que não se incomoda, porque prefere apenas ignorar.



“Não me importo. Acho que as pessoas vão sempre buscar alguma coisa para querer julgar, ofender. Se eu fiquei ou não, com quantas pessoas, se fiquei solteira, foi porque quis. Me interessei, como qualquer outra mulher, e continuarei ficando se me sentir interessada”, declarou.



Ela garantiu que não pensa em processar ninguém e que vê críticas como essa como fruto do machismo presente na sociedade.



“Olha como é incoerente: a gente levanta uma bandeira contra o machismo e as pessoas aqui fora levantam outra te apontando como marmita de sertanejo. Se a gente é livre como mulher, tem que ficar com quem quiser”, opinou.



Rafa também falou que não tem arrependimento sobre as pessoas com quem ficou e que, se voltasse no tempo, faria tudo igual novamente.



“Eu me relacionei com vários cantores sertanejos e está tudo bem. Me relacionei com homens por quem eu me senti interessada e eles estavam interessados por mim. Se eu voltasse no tempo, eu me relacionaria de novo, porque são pessoas incríveis”, disparou.



Vale lembrar que Rafa foi casada com Rodolffo Matthaus, da dupla Israel e Rodolffo, e continua a amizade com o cantor mesmo após o término do relacionamento.



O sertanejo chegou a declarar torcida pela influenciadora e a defendeu de ataques que vinha sofrendo na web.



Ainda na entrevista, a ex-sister afirmou que não pretendia reatar o casamento com o rapaz, mas que eles eram muito amigos e sentiam carinho um pelo outro.



“Não existe [possibilidade de reatar a relação], a gente é muito amigo. Ficou carinho, amizade e não vai passar disso”, falou.



