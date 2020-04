Rafa Kalimann sobre BBB: ‘Não fiz estratégia em momento nenhum’

Já conhecida, principalmente quando se trata da internet, Rafa Kalimann só viu o sucesso aumentar, ainda mais, com a participação no BBB20, programa da Globo.



Após ter disputado a grande final do reality com Thelma e Manu Gavassi, a influenciadora digital conquistou o segundo lugar no jogo, recebendo 34,81% dos votos do público.



A coerência no jogo e a sensibilidade no convívio com brothers e sisters foram características marcantes na trajetória de Rafa, quando o assunto é o confinamento.



Thelma dispara: ‘Não me arrependo da união com Manu e Rafa’



“A única coisa que eu me impus foi que eu seria completamente verdadeira comigo mesma. E deu certo, graças a Deus”, afirmou ela, durante entrevista para o GShow, antes de também fazer uma análise da trajetória no reality.



“Acho que foi, antes de mais nada, muito intensa. Muito intuitiva também, segui muito a minha verdade. Fui mais introspectiva no começo, fiquei observando mais para entender onde eu me encaixava no jogo, para no momento certo saber onde me posicionar. Fiz tudo dentro do que eu acreditava. Acho que minha trajetória no programa foi muito verdadeira e transparente, e o público conseguiu ver isso o tempo todo. Vivi tudo o que o BBB tinha para oferecer, do jeitinho que eu imaginava mesmo que seria. Eu queria, mais do que participar de umreality, estar entregue a ele de verdade e entender que eu estava num jogo. Mesmo não querendo entrar em manipulações, quis jogar: nas provas, votando da forma que eu achava a certa de fazer. Fui muito entregue o tempo todo”, declarou a ex-sister.



Para o público e até mesmo entre os outros competidores, Rafa foi considerada uma participante forte. Sobre tal assunto, ela disse não ter elaborado uma estratégia de jogo.



BBB20: Rafa Kalimann surge com Manu e Thelma: ‘Nossa campeã’



“Eu nem sabia que era considerada uma participante forte. Eu segui muito mesmo as minhas percepções, intuições. Sempre fui muito de observar, de tentar entender o que está acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Mas quando eu tomo qualquer decisão, sou muito posicionada – isso é assim na minha vida. Por querer entrar tão inteira (como eu entrei) eu sabia que seria assim lá dentro também. Não foi uma estratégia em momento algum”, declarou a influenciadora, também comentando sobre o fato de ter sido uma das finalistas.



“Entrei com um objetivo claro, com o propósito de ganhar. Mas, no decorrer do jogo, em vários momentos, me bateram inseguranças. Algumas vezes eu achava que não estava fazendo nada, em outras eu achava que estava fazendo tudo errado. Várias neuras passavam pela cabeça. Quando chegamos à final, eu, Manu e Thelma, nós três estávamos muito sintonizadas e felizes com o fato de as três estarem ali juntas. Para nós era muito real o fato de que qualquer uma que vencesse nos faria feliz. Lógico que queríamos R$ 1,5 milhão, mas sempre torcemos muito uma pela outra. Agora, aqui fora, vendo o quanto a Thelminha representou, o quanto a vitória dela tem um peso lindo para todos nós, fez tudo valer a pena. Eu já estava feliz pela vitória dela, e vendo agora, do lado de fora, o que ela representa para o Brasil – a garra e a força dela – me fez ficar ainda mais feliz”, afirmou ela.



Rafa Kalimann posa com os pais e atende fãs após final do BBB20



Rafa, Thelma e Manu, aliás, ficaram bem próximas, durante boa parte do tempo em que estiveram na casa mais vigiada do Brasil.



“Foi tão natural. Com a Manu eu me conectei logo no início, no final da primeira semana, acho. A gente foi percebendo, entre um assunto e outro, que somos muito parecidas na forma de pensar. Com a Thelminha, de cara a gente se gostou bastante, mas ela era mais na dela, já tinha um trio de amizade formado com a Gizelly e a Marcela. Mas a gente sempre pensou muito parecido no jogo. Tanto que nossos votos foram muito similares, até nosso queridômetro era igual. Em um determinado momento no jogo, quando ela estava no monstro, eu a abracei, porque foi uma situação que me doeu muito. Me coloquei no lugar dela. Foi ali que a gente se aproximou mais e ela veio com a gente”, comentou Rafa, sobre as ex-colegas de confinamento.



Quem é Rafa Kalimann, segunda colocada do BBB20?



A influenciadora, inclusive, chegou a se emocionar, ao ser questionada sobre os planos para o período pós-reality da Globo.



“Quero aproveitar muito tudo isso, sugar ao máximo esse carinho que estou recebendo. Estou completamente anestesiada, ainda sem acreditar. Quero aproveitar esse momento para relaxar um pouco. Venho trabalhando há tantos anos, e lá dentro da casa é tanta pressão. Acho que agora é o momentinho para eu poder usufruir. Não consigo ficar sem trabalhar, mas quero relaxar um pouco, curtir essa fase, aproveitar a minha família. Com a quarentena e tudo o que está acontecendo, não dá ainda para fazer muitos planos, a gente tem que ficar mais quietinho mesmo. Mas o que eu quero é isso: curtir o carinho das pessoas, curtir as pessoas que eu amo e montar vários projetos para os próximos meses”, declarou ela.



O BBB20 teve direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert.



BBB20: “Ela é incrível”, diz Léo Chaves sobre Rafa Kalimann