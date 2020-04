Rafa Vitti faz vídeo cheio de amor com a filha Clara Maria

Que Rafa Vitti é o maior papai coruja e mega carinhoso, disso não temos dúvida nenhuma! Mas agora o ator resolveu dar mais uma prova disso para seus 12,9 milhões de seguidores no Instagram.



Com um vídeo pós-banho da filhota Clara Maria, o marido de Tata Werneck encheu a web de amor e fez os fãs ficarem encantados com tanta fofura.



Tatá Werneck comemora mesversário da filha: ‘Minha deusa’



No registro em questão, ele enxuga a pequena, coloca a fralda e a roupinha, faz várias brincadeirinhas e ainda lota a herdeira de beijos.



“Amar-te é arte. Cuidar-te, a minha cura”, escreveu ele na legenda, todo poeta.



A fofa também está no maior amor com o papai e dá várias risadas e faz carinho nele de volta. Ah, impossível resistir a esse vídeo!



Rafael Vitti escreve poema a Clara Maria e encanta a web



Os fãs também não se aguentaram e logo encheram a publicação de comentários elogiando a família e esse paizão de primeira viagem que já mostrou que manda bem no assunto. Inclusive famosos deram seu parecer.



“Mano do céu as dobrinhaaaaaas”, comentou Alice Milagres. “Ela é tão linda”, elogiou Marina Moschen. “Aí é pai”, opinou Leonardo Bittencourt. “Que amor”, disse Pathy dos Reis. “Que lindos”, escreveu Caio Blat. “Que fofura”, declarou Fernanda Gentil. “Chorando aqui em meio a tanta doçura”, comentou João Vitti.















Clara Maria faz fofurômetro explodir na web ao acordar



Rafael Vitti ganha ‘carinho no coração’ da filha e encanta fãs



Tatá Werneck posa cantando para a filha e encanta a web







Clara Maria é a cara do pai, Rafa Vitti



Não tem jeito! Tata Werneck pode ter carregado Clara Maria por 9 meses, mas quem a fofa puxou mesmo foi o papai.



A bebê é a cara de Rafa Vitti e fotos do ator pequeno provam isso muito bem. Inclusive Valeria Alencar, mãe do artista, postou uma montagem de Rafa aos 3 dias de vida no colo de seu pai e uma foto atual dele segurando a pequena Clara em seus braços e dando um beijinho fofo em sua cabeça.



A semelhança de pai e filha é gritante, parecendo até o mesmo bebê. Fofura pura!