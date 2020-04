Rafael Portugal sobre sucesso no CAT BBB: ‘Nunca imaginei’

Não é nem um pouco arriscado dizer que o BBB20 foi um sucesso por inteiro. Seja pela escolha dos participantes, seja pela audiência, pelo recorde de votos, pela mega interação na internet, tudo foi “muito bem, obrigado”.



E, claro, que um dos grandes acertos da produção foi o CAT BBB com Rafael Portugal. O humorista usou e abusou das tiradas e brincadeiras que divertiram o público em todas as edições que o quadro foi ao ar.



Desde a estreia, foram exibidas 13 edições do ‘CAT BBB’, o suficiente para garantir mais de 40 horas de Trending Topics (assuntos mais comentados do momento) nas redes sociais.



Em conversa com Rafael Portugal no site oficial do BBB20, o humorista revelou que sua vida mudou muito, após isso.



“Foi um trabalho muito legal. As minhas redes sociais cresceram absurdamente depois do quadro. Esse foi um BBB com um envolvimento e uma força vinda da internet muito grandes, votações recorde, números muito bacanas. Fazer parte de tudo isso foi sensacional. Estou colhendo os frutos com uma repercussão muito boa do quadro, convites de trabalho e novas oportunidades. Estou muito feliz”.



Rafael ainda revelou como foi o processo de criação do quadro.



“Foi uma experiência única e muito instigante. Eu e os roteiristas Eduardo Belo e Saulo Aride trabalhamos em conjunto no texto dos episódios. Eu recebia uma prévia do roteiro e, no dia da gravação, tínhamos uma reunião para fazer alterações, inclusões de brincadeiras com coisas que muitas vezes tinham acabado de acontecer na casa, mas que eram super relevantes, e ajuste de outros detalhes. Esse processo de criação quase em tempo real foi muito importante porque deu ao quadro o imediatismo de que precisava”.



Sobre as inspirações para suas brincadeiras e sacadas hilárias, Rafael não tem dúvidas: os próprios BBB’s.



“Eles mesmos! Muitas situações de convivência na casa eram praticamente piada pronta. Os comentários inflamados dos internautas também eram um prato cheio para a gente. Aliamos isso aos pedidos e comentários reais sobre a edição feitos por meio das ligações para a Central de Atendimento ao Telespectador da Globo e, voilà, tínhamos um pacotão de inspiração. Tratamos tudo com uma boa dose de humor e o resultado foi esse visto no ar por todo mundo. Fico muito feliz de ver que tanta gente gostou!”, disse.



O humorista ainda revelou que, por se tratar de seu primeiro trabalho na televisão aberta, ter esse retorno todo, é muito gratificante.



“Acho que o humor nos dá a liberdade necessária para conseguir abordar todo tipo de assunto de um jeito mais leve. Eu torcia muito para que com o ‘CAT BBB’ fosse assim também. Quando estreamos e a repercussão se tornou real, com meu nome e o do quadro indo parar nos Trending Topics do Twitter – algo que nunca imaginei –, as pessoas me pedindo mais edições no ar, mais vezes de exibição na semana, tudo se confirmou. Esse é o meu primeiro trabalho na TV aberta. Um novo pblico passou a me conhecer depois do BBB. Ter um retorno como esse na minha estreia foi muito gratificante” afirmou.



Rafael, que revelou que o pedido mais recebido foi para ter Paredão falso, afirmou que vai sentir saudade de tudo que viveu nestes quatro meses.



“Vou sentir falta de assistir! Fazer é muito bom, assistir é melhor ainda. Ver o resultado do trabalho do ‘CAT BBB’, a história acontecendo, acompanhar o elenco… Com certeza vou sentir falta de trabalhar, dos bastidores com a galera e das piadas e brincadeiras que nasciam na hora, mas também de ser um espectador. Me diverti muito fazendo o quadro e acho que o sucesso veio disso. Foi uma aventura que vai deixar saudade”, finalizou.



Vale lembrar que, de acordo com o colunista Flavio Ricco, a Globo estuda a possibilidade de contratar Rafael Portugal em definitivo, mas ainda estuda em que programa poderia encaixá-lo.



O BBB20 tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda à sábado logo após Fina Estampa e, aos domingos, após o Fantástico.



