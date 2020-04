Rafael Portugal, sucesso no CAT BBB, deve continuar na Globo

Obviamente que os fãs de BBB aguardam o dia da eliminação para saber quem vai deixar a casa, mas já vimos muita gente feliz e esperando o momento que o CAT BBB, com Rafael Portugal, entra no ar, por conta das gargalhadas que o humorista causa nas pessoas.



E parece que isso deve continuar com as pessoas que assistirem a Globo. De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do UOL, o artista chamou a atenção da alta cúpula da Globo, que já pensa em contratá-lo em definitivo.



Como o BBB20 acaba na próxima segunda-feira (27), a única dúvida que restaria seria sobre onde encaixar Rafael Portugal nos programas de humor da emissora.



Além de trabalhos no teatro, cinema, televisão e stand-ups, Rafael Portugal já participou de canais de humor na internet, como o Parafernalha e o Porta dos Fundos.



Na noite de quarta-feira (22), Tiago Leifert comentou sobre a dinâmica da reta final do Big Brother Brasil 20, da TV Globo.



“Amanhã tem uma prova. A última da temporada. Não é Prova do Líder. É mais importante do que isso. Quem vencer a prova, garante vaga na Final. Quem perder a prova, está automaticamente em um Paredão. Então, uma pessoa vai direto para a Final. As outras três vão disputar o último Paredão da temporada”, começou a explicar.



Leifert continuou: “Dessas três, uma vai embora, e as outras duas disputam a Final. Quando é a Eliminação desse Paredão Triplo? No sábado. A gente vai formar o Paredão automaticamente depois da prova de amanhã. Vocês votam sexta e, no sábado à noite, a gente elimina pela última vez aqui no BBB, e já abre a votação para a Final, que acontece na segunda-feira”.







