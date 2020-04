Rafaella, irmã de Neymar, afasta rumores de gravidez com foto

Boatos de que Rafaella Santos estava grávida de seis meses do jogador Gabigol, até então seu namorado, ventilaram há algum tempo. A influenciadora digital, irmã de Neymar Jr, nunca se pronunciou sobre o assunto e, na última segunda-feira (20), postou uma foto em seu perfil no Instagram no qual apareceu com a barriga negativa de fora, pela primeira vez desde que os rumores começaram.



Rafaella Santos faz textão de aniversário: ‘Amadurecer’



Se realmente estivesse grávida, a Rafaella estaria no oitavo mês de gestação. Nas duas postagens, Rafa bloqueou os comentários. Vale destacar que ela estava afastada das redes sociais desde que os rumores da suposta gravidez começaram.



Rafaella Santos usa roupa larga e aumenta rumor de gravidez



Nas imagens, Rafaella aparece com uma camisetinha branca. Seu último post havia sido em 12 de março. Antes desse, no dia 10 de fevereiro.







Neymar mostra conversa com padrasto de Davi Lucca



Fim de namoro



Nas redes sociais, tanto Rafaella quanto Gabigol se mantiveram em silêncio sobre o assunto.



Entre idas e vindas, eles namoraram por seis meses e o namoro chegou ao fim na virada do ano passado, quando o casal passou o réveillon na Bahia, ao lado de amigos e de Neymar.