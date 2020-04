Rainha Elizabeth e Príncipe Philip conta com equipe na quarentena

Cada um passa a quarentena como pode. Com bichinhos de estimação, marido, esposa, família, sem ninguém… Enquanto isso, Rainha Elizabeth II e Príncipe Philip estão acompanhados por nada menos que 22 pessoas no castelo de Windsor, na Inglaterra.



Para se refugiar da pandemia do nov coronavírus, o casal de 94 e 98 anos, respectivamente, levou com eles uma grande equipe, porém, não se sabe a função exata de todos eles, de acordo com o jornal britânico The Sun.



Foi divulgado que há a resença do mestre da casa, uma espécie de mordomo; a secretária particular da rainha e seus assistentes, além de outros membros de sua equipe sênior. A turma precisa seguir diretrizes rígidas de isolamento e não podem deixar o castelo e nem ter contato com familiares, para não correr risco de contaminação.



“Eles não veem seus familiares porque não se pode correr riscos. Ninguém entra e ninguém sai”, explicou uma fonte. “O mais importante é proteger a rainha e o Duque de Edimburgo do vírus. Se algo acontecer com eles, não se pode nem imaginar.”



Vale lembrar que Príncipe Charles, herdeiro do casal, chegou a ser infectado pela Covid-19, mas já se encontra curado.



Aniversário digital







Princesa Charlotte, filha do meio de Príncipe William e Kate Middleton, terá uma celebração diferente neste ano pelo aniversário de cinco anos. Devido à pandemia do novo coronavírus, a garotinha terá uma festa informal em casa, na companhia dos pais, irmãos e da bisavó, Rainha Elizabeth II.



Mas como a monarca está em isolamento social, sua a presença da Rainha será por meio de videoconferência de acordo com o ao jornal britânico MetroUK, por meio de fontes ligadas à realeza. Charlotte completará mais um aninho de vida no próximo dia 2 de maio.



“A família organizou uma festa por videochamada para que ela possa contar com a presença de todos os amigos e familiares”, disse o oinformante à publicação. “Eles querem que ela tenha toda a diversão possível, incluindo bolos e jogos, apesar das condições extraordinárias que estamos vivenciando”, afirmou.



William e Kate e os três filhos herdeiros estão isolados em Anmer Hall, uma casa de campo nas instalações de Sandringham, caso de campo da realeza localizada no nordeste da Inglaterra. Enquanto isso, a Rainha e o marido, Príncipe Philip, estão no Castelo de Windsor, a oeste da capital inglesa.



Por ora, assessores da Família Real não comentaram publicamente sobre os planos da festa.



