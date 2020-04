Ranking – Os 10 times do mundo com mais interações no Tik Tok em março

​O ​Tik Tok é a mais nova rede social de sucesso no mundo inteiro. E, obviamente, o futebol não poderia ficar de fora desta febre. Grandes clubes do planeta já aderiram à plataforma de forma a utilizá-la de uma maneira que seja do agrado de seus fãs. No entanto, as equipes brasileiras, muito embora as suas grandes torcidas, ainda ficam para trás das europeias. Conforme levantamento do ​Deportes & Finanzas com base em números do mês de março, somente o ​Flamengo (6º lugar) aparece entre os dez primeiros do ranking de interações, que tem domínio de Barcelona e Real Madrid. Veja como ficou o top 10.

10º – Bayern de Munique

País: Alemanha

Número de interações: 637 mil

9º – Atlético de Madrid

País: Espanha

Número de interações: 656 mil

8º – Watford

País: Inglaterra

Número de interações: 679 mil

7º – Paris Saint-Germain

País: França

Número de interações: 831 mil

6º – Flamengo

País: Brasil

Número de interações: 1,19 milhão

5º – Ajax

País: Holanda

Número de interações: 1,67 milhão

4º – Liverpool

País: Inglaterra

Número de interações: 1,68 milhão

3º – Sheffield United

País: Inglaterra

Número de interações: 1,69 milhão

2º – Real Madrid

País: Espanha

Número de interações: 2,06 milhões

1º – Barcelona

País: Espanha

Número de interações: ​5,61 milhões