Ranking: os clubes com mais prêmios de Bola de Ouro na história

​Foi em 1991 que a Fifa passou a distinguir o melhor jogador do mundo em cada temporada. Pois, neste período, 15 atletas diferentes já foram agraciados com o troféu. ​Lionel Messi, com seis prêmios, lidera a lista, seguido de perto por ​Cristiano Ronaldo, que ficou em primeiro cinco vezes. Mas você sabe qual o clube que mais vezes viu seus profissionais brilharem?

Para fazer esta lista, foi levado em conta um critério importante. Como a escolha normalmente ocorre ao final de cada ano e há nomes que trocaram de equipe no intervalo entre uma temporada europeia (contada a partir do mês de julho) e outra, nesses casos os dois times foram considerados. E, dentro deste panorama, o Barcelona é o líder absoluto, com 12 agraciados. Atrás dele aparece o rival Real Madrid, com nove. Já a Juventus, com quatro, completa o top 3.

CLUBE​ NÚMERO DE CONQUISTAS​ ​Barcelona ​12 (Romário/1994, Ronaldo Nazário/1996-1997, Rivaldo/1999, Ronaldinho Gaúcho/2004-2005 e Lionel Messi/2009-2010-2011-2012-2015-2019) ​Real Madrid ​9 (Luis Figo/2001, Ronaldo Nazário/2002, Zidane/2003, Fabio Cannavaro/2006, Cristiano Ronaldo/2013-2014-2016-2017 e Luka Modric/2018) ​Juventus 4 (​Roberto Baggio/1993, Zidane/1998-2000 e Fabio Cannavaro/2006) ​Milan ​3 (Van Basten/1992), George Weah/1995 e Kaká/2007) ​Inter de Milão ​3 (Lothar Matthäus/1991 e Ronaldo Nazário/1997-2002) ​Manchester United ​1 (Cristiano Ronaldo/2008) ​PSV 1 (​Ronaldo Nazário/1996) ​Paris Saint-Germain ​1 (George Weah/1995)

Milan e Internazionale, rivais da cidade de Milão, possuem três atletas escolhidos na eleição da Fifa, enquanto Manchester United, PSV e Paris Saint-Germain contam com um nome. Como curiosidade, o alemão Lothar Matthäus foi o primeiro atleta eleito como o melhor do planeta. Já Kaká, em 2007, foi o último brasileiro.

