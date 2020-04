Rato do BBB20 alcança um milhão de seguidores em 1 dia

Parece brincadeira, mas não é! O perfil do Rato do Big Brother Brasil 20, criado na quinta-feira (23), já bateu a marca de um milhão de seguidores. Tudo começou quando o bichinho apareceu na cozinha do reality, na madrugada de quinta-feira (23), deixando os moradores apavorados.



Uma verdadeira loucura e ele foi batizado de Genilson!











E antes de chegar à marca, aconteceu no perfil uma live com Pyong Lee, um dos participantes da atração.



BBB20: Rato que apareceu na casa ganha Instagram



“Que live, hein meus amigos? Que noite? Mais uma vez o @pyonglee se aproveitando de todo meu protagonismo pra se promover, acontece. Mas fora isso, queria deixar aqui uma mensagem de gratidão a todos que estão ajudando a gente a passar todos os machos do BBB, para um Brasil mais justo”, ‘disse’ Genilson.



Pyong Lee rebateu:



"OBRIGADO POR ME DIVULGAR e ajudar no engajamento Genilson! Minha torcida do bbb20 é sua! Protagonista!".O brasileiro não tem limites, mas o brasileiro fã de BBB muito menos! Nós não perdemos a piada por nada e temos tanta criatividade, que só não dominamos o mundo porque não queremos."











Relembre o caso



Na madrugada desta quinta-feira (23), surgiu um rato na cozinha da casa do Big Brother Brasil 20 e é claro que não demorou nada para que muitos memes divertidos surgissem por causa disso.



BBB20: Rato aparece no armário da cozinha e web não perdoa



Os internautas não perderam tempo em fazer muita graça sobre o fato e até mesmo decidiram criar um perfil no Instagram para o animalzinho.



O ‘mascote’ da edição recebeu o nome de Genílson e já conta com 161 mil seguidores, não parando de crescer. Inclusive, ele já tem uma meta a ser alcançada: ultrapassar o número de seguidores do ex-brother Hadson.



“Primeiramente RATO MERECE RESPEITO. Segundamente QUERO PASSAR O HADSON”, está escrito em seu perfil na rede social.



As publicações, é claro, são tão engraçadas quanto e estão fazendo sucesso na web. Em suas postagens, Genilson pede voto para Bruna Marquezine, pede socorro para Luisa Mell, é velado por Mari Gonzalez, conversa com Manu Gavassi e até recebe oração de Rafa Kalimann.



Ele até mesmo esteve em momentos históricos desse BBB, como o tombo de Daniel na Prova do Líder, pelo qual Genilson assumiu ter sido o responsável, e pela treta das mulheres x homens, que Genilson disse ter sido o pioneiro e influenciador da briga toda.



O ratinho ainda é bem ‘zueiro’ e ironiza o fato de ter ficado mais tempo na casa que Chumbo, Petrix e Lucas juntos e mostra que sua ‘imagem em HD’ é, nada mais, nada menos que Felipe Prior.