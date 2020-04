Raul Gil realizou três testes do coronavírus acidentalmente

Durante o Domingo de Páscoa, Raul Gil assustou a família após sofrer um acidente, caindo da escada e quebrando duas costelas, além de desviar mais sete.



“Na minha casa tem uma escada muito grande. Eu estava subindo para meu quarto quando me desequilibrei e caí. Rolei uns cinco degraus e bati a cabeça contra a parede. Cheguei a desmaiar. O médico disse que eu só não tive um traumatismo craniano em razão do gorro que estava usando na hora: uma touca de pelo de carneiro forrado de couro”, contou Raul Gil para a Veja.



“Ganhei da minha mulher quando fomos para Gramado. Ainda bem que, dessa vez, eu não tirei o chapéu para ninguém. Fui internado no Albert Einstein. Quebrei duas costelas e desloquei outras sete. Precisei passar por um procedimento na base da espinha, mas estou muito bem. Me sinto uma nova pessoa”, completou.



Por precaução, o apresentador foi testado para o novo coronavírus, porém, ele chegou a realizar um total de três testes por acidente.



“Quando eu cheguei, após fazer alguns exames, eles notaram uma mancha no meu pulmão e acharam que poderia ser pneumonia. Os médicos me levaram para uma ala que só atendia pacientes com a Covid-19. Eu corri de lá. Pedi que me tirassem dali porque eu não estava com o vírus”, revelou Raul Gil.



“Eu e meu filho, Raul Junior, que me acompanhou durante a internação, fizemos o teste para o coronavírus três vezes. Em todas, o resultado deu negativo”, concluiu.



Entenda o caso







A notícia de que Raul Gil estava internado foi dada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, no último sábado (25).



O apresentador ficou internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.



Procurada por OFuxico, a assessoria de imprensa do SBT informou que a alta pode acontecer na próxima segunda-feira.



“Ele caiu da escada na casa dele no domingo de Páscoa e está internado no Einstein. Ele está bem, mas a família dele e os médicos acharam melhor ele ficar lá até segunda para receber melhores cuidados do que em casa”, dizia.



Após receber alta, Raul Gil tranquilizou os fãs nas redes sociais, também informando que logo estará gravando seus programas.



“Para todos que me seguem, quero agradecer todas as orações…. orações são sempre bem vindas…tive um acidente em minha casa, mas logo estarei gravando meu programa e alegrando como sempre todas as tardes de sábado, em nome do Senhor Jesus”, declarou ele.







