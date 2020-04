Raul Gil recebe alta de hospital, após uma semana internado

Depois de dar um susto em toda sua família, já que sofreu uma queda em casa no Domingo de Páscoa e trincou algumas costelas, Raul Gil recebeu alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ficou internado por uma semana.



Raul Gil não está com coronavírus, diz assessoria do SBT



Nas redes sociais, ele tranquilizou os fãs e disse que logo estará gravando seus programas. “Para todos que me seguem, quero agradecer todas as orações….orações são sempre bem vindas…tive um acidente em minha casa, mas logo estarei gravando meu programa e alegrando como sempre todas as tardes de sábado, em nome do Senhor Jesus”, escreveu.







De acordo com a assessoria de imprensa do SBT, ele ficou internado em uma área afastada da ala do hospital destinada aos doentes com coronavírus.



“Ele caiu da escada na casa dele no domingo de Páscoa e está internado no Einstein. Ele está bem, mas a família dele e os médicos acharam melhor ele ficar lá até segunda para receber melhores cuidados do que em casa”, disse a assessoria.



Raul Gil sofre acidente em casa e é internado em São Paulo



Com relação ao fato do coronavírus, a assessoria também revelou que eles não contraítam a doença. “Tanto ele, quanto o filho, Raulzinho, que o acompanha, fizeram teste para a Covid-19 e deu negativo”, acrescentou.