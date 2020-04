Reclamações sobre seu gerente, faz Ed Sheeran demiti-lo

Ed Sheeran teria despedido Alex Hughes, o gerente de seu pub londrino Bertie Blossoms, depois que os clientes se queixaram do mau serviço no lugar.

Ed abriu o lugar em setembro de 2019, mas, de acordo com o jornal britânico Daily Mail, Hughes não estava de olho no funcionamento do estabelecimento localizado em Notting Hill, a oeste de Londres.

A publicação informou que Ed e seu parceiro de negócios no empreendimento, Stuart Camp, se separaram de Alex após uma série de críticas negativas dos clientes.



Ed Sheeran paga salários de funcionários após ter restaurante fechado











Bertie Blossoms está atualmente fechado em meio à pandemia de coronavírus e Ed está cobrindo os salários de sua equipe desde que fechou as portas do pub no final de março passado.

“Ed disse a todos para não se preocuparem e que vai vê-los todos de novo quando o mundo voltar ao normal”, confirmou a fonte.



Ed Sheeran emagreceu 25 kg após sofrer ataques gordofóbicos







“Ed até disse à equipe que eles poderiam sair e procurar outro emprego, se quisessem ou irem ajudar a nação fazendo trabalho voluntário”.

O período de isolamento chega em um momento oportuno para a estrela, que anunciou uma pausa na carreira no final do ano passado, depois de encerrar sua gigantesca turnê de dois anos.



Drake e Ed Sheeran os reis da década do Spotify



Generosidade



Ed Sheeran decidiu apoiar alguns hospitais na Inglaterra, doando à instituição uma quantia ‘significativa’ para a construção de uma nova ala pediátrica no lugar.

Uma reportagem publicada na quarta-feira (15), no jornal britânico The Sun, citou fontes alegando que o cantor estava fazendo algumas doações para instituições de caridade que prestam ajuda durante a crise de coronavírus em seu condado natal, Suffolk, e agora chefes de hospitais agradeceram a Ed por sua generosidade.



Mãe de Ed Sheeran se torna professora de música



O diretor executivo dos hospitais de Colchester e Ipswich, Nick Hulme, disse à BBC que o dinheiro que Sheeran doou ‘faria uma grande diferença’ e os ajudou a construir a nova sala, acrescentando: “É um presente tão incrível. Ele mostra uma generosidade incrível”.



Ed Sheeran ajuda a construir ala pediátrica em hospital



Hulme e colegas do Serviço Nacional de Saúde estavam tentando arrecadar US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões) para construir a nova ala.

Sheeran cresceu perto da cidade local de Framlingham, Suffolk, e agora decidiu retribuir com doações adicionais para instituições de caridade locais:

“É um momento horrível e Ed quer fazer o que puder para ajudar. Ele dividiu uma soma de sete dígitos entre instituições de caridade locais para tentar aliviar a tensão em sua comunidade local. Ele está muito envolvido na área e sabe que suas doações farão uma grande diferença”, assegurou Nick Hulme.



Ed Sheeran dá um tempo na carreira