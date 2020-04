Recorde de acessos no Internet banking da Caixa causa instabilidade em aplicativo

Não é problema no seu celular: diversos clientes da Caixa Econômica Federal que estão tentando fazer operações bancárias têm encontrado dificuldades para acessar o internet banking da instituição, já há alguns dias.

De acordo com a Caixa, houve um recorde de acessos ao aplicativo do banco nos últimos dois dias, e foi verificado que, em momentos de concentração de acessos, podem acontecer “intermitências pontuais”.

Porém, o banco aponta que foram feitas mais de 27 milhões de transações por dia, “o que demonstra que os clientes têm conseguido realizar suas operações com sucesso”. Ou seja, alguns conseguem acessar, outros não, e assim varia. O jeito é não desistir, até encontrar um horário em que funcione.

A Caixa também é responsável pelo aplicativo e pelo site para cadastro dos trabalhadores que buscam receber o auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo. De acordo com o banco, ambos estão funcionando normalmente, “apesar da grande quantidade de acessos simultâneos”.

Quem tem direito ao auxílio emergencial de R$ 600?

O benefício pago a trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS e MEIs. É preciso se enquadrar em UMA das condições abaixo:

ser titular de pessoa jurídica (Micro Empreendedor Individual, ou MEI);

estar inscrito Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal até o último dia dia 20 de março;

cumprir o requisito de renda média (renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, e de até 3 salários mínimos por família) até 20 de março de 2020;

ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social.

Sistema para pedir auxílio emergencial não permite correção dos dados cadastrados

Importante: Trabalhadores informais que estão se cadastrando no sistema da Caixa para conseguir o auxílio emergencial de R$ 600 precisam conferir os dados antes de enviá-los, pois não é possível retornar para fazer correções.

Depois de receber dúvidas de leitores que relataram não estar conseguindo corrigir dados do cadastro depois de finalizá-lo, o G1 entrou em contato com a caixa. Entre os relatos, estão preenchimento incorreto do formulário, nome errado da pessoa responsável pela renda, falta de dados (como CPF dos filhos), números errados de documentos, entre outros.

A Caixa informou que, depois de finalizar o cadastro no aplicativo ou site, os dados são guardados para verificações e batimentos com as bases de dados administrativas. Por esse motivo, não é possível alterar as informações após essa fase. Ou seja, a pessoa que está preenchendo o cadastro deve conferir e confirmar para não enviar informações incorretas ou ainda deixar de enviar dados necessários.

“O requerimento realizado será encaminhado para as validações previstas na Lei, e o retorno da solicitação deve ser verificado pelo cidadão no próprio aplicativo, que trará a informação sobre a concessão ou motivo da não concessão de seu benefício”.

O G1 perguntou para a Caixa se é possível fazer um novo cadastro ou alterar o cadastro existente, caso o trabalhador ter o pedido negado por causa de inconsistências no preenchimento. o G1 ainda aguarda resposta da instituição.

Atualmente, quem já fez o cadastro e está esperando a análise do pedido não consegue fazer um novo cadastro, pois o CPF já está cadastrado no sistema do programa.

Com informações do G1*