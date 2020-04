Recuperado, ex-Corinthians detalha batalha contra o coronavírus: ‘Me sentia muito fraco’

​Revelado pelo Cruzeiro e de breve passagem recente (2018) pelo ​Corinthians, o centroavante Jonathas, hoje no Elche, foi o primeiro jogador brasileiro profissional diagnosticado com o novo coronavírus. Há cerca de um mês, o atleta utilizou uma de suas redes sociais oficiais para ​confirmar que havia testado positivo, e que estava em isolamento em casa, na Espanha.

Já recuperado, o atacante de 31 anos contou, em entrevista concedida à ‘TMW Radio’, como a doença se manifestou em seu caso e sua evolução com o passar dos dias: “Tudo começou com uma sensação geral de mal-estar, juntamente com febre e tosse. Minha cabeça estava doendo muito, então a princípio pensei se tratar apenas de uma enxaqueca. Com todos esses sintomas juntos, o médico do clube sugeriu um teste para COVID-19 e acusou positivo”, disse.

“Era impossível treinar, me sentia tão fraco. Um dia, quase desmaiei no chuveiro. Eu nunca senti dor assim e perdi toda a minha força. Felizmente, pude começar a treinar novamente nos últimos dias, me sinto bem melhor e mal posso esperar para voltar ao campo. Aprendi que o coronavírus não pode ser subestimado. Saúde e segurança são as prioridades absolutas, então, vamos continuar respeitando para manter a esperança viva”, concluiu.

