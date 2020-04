Reformas do Governo são suspensas; ‘prioridade é pandemia’, diz secretário de Guedes

Nesta quinta-feira (23), o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, afirmou em entrevista, que as reformas tributária, fiscal, administrativa e da previdência, principais bandeiras do governo Bolsonaro para a Economia, estão temporariamente suspensas durante a crise do coronavírus.

“Estávamos preparados para finalizar a reforma tributária neste ano, levar a fiscal ao Congresso, estava tudo no nosso cronograma para este semestre. Com a pandemia, suspendemos as reformas, até porque o Congresso está com funcionamento mais restrito”, disse Guaranys.

Segundo o secretário, a retomada das propostas com o fim da crise é garantida: “A prioridade [do Ministério da Economia] agora é tomar medidas para a pandemia, mas as reformas, que são a nossa chave para o país crescer de forma sustentável, voltam com força total logo depois que a pandemia passar”.

Medidas contra o coronavírus

Em sua declaração, o secretário afirmou que, especialmente diante de uma crise de saúde, “o governo tem que dar o melhor retorno possível para a população” e elogiou a equipe do Ministério da Economia por “preparar em dias medidas que são feitas em meses”.

O secretário afirmou a cautela em todas as decisões tomadas pelo Ministério: “Crise gera ansiedade, mas a nossa preocupação desde o começo é ter muita cautela, não tocar medidas sem analisar a fundo”.

Guaranys, que já foi presidente da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), comparou a crise do novo coronavírus com os ataques do 11 de setembro, nos Estados Unidos — porém, afirmou que a pandemia é a pior crise que teve que lidar em sua carreira.

“No 11 de setembro, ninguém sabia o que estava acontecendo e a primeira medida foi colocar todas as aeronaves no chão, todos os aviões dos Estados Unidos foram obrigados a pousar. No dia foi um susto, depois foi relaxando e as medidas que faziam sentido foram mantidas. Na pandemia é a mesma coisa, a gente não sabe como lidar e a a primeira reação foi fechar tudo”, disse.

Fonte: Notícias Concursos