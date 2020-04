Regina Duarte celebra conquista e manda recado para haters

Ainda no ultimo final de semana, Regina Duarte decidiu aproveitar a conquista da impressionante marca de 1,4 milhão de seguidores, na página oficial que possui, no Instagram, para compartilhar um tipo de recado para os fãs, por meio da rede social.



Além de agradecer os internautas, por tal importante número na internet, a famosa atriz, que, recentemente, assumiu cargo na Secretaria de Cultura, ainda falou, na ocasião, dos haters.



“Agora que me dei conta!!! Olha ai, UM MILHÃO e QUATROCENTOS MIL seguidores. Uhull!! Aos que têm comparecido e vulgarmente me agredindo, eu pergunto: por que vocês estão aqui…? Vocês são máquinas? Vocês não tem resposta? Nem proposta? Aos que me acompanham e amam meu trabalho de atriz, aos tem apreço pela pessoa pública que sou, acreditam na minha boa fé, se divertem e se emocionam com meus posts, aos que concordam comigo muito carinho, muita gratidão. Os que discordam, elegantes, das minhas escolhas…(é assim que se vive numa democracia…!), o meu respeito. Vamos embora, JUNTOS e que assim seja! Seja o que Deus quiser”, foi o texto compartilhado por Regina, na ocasião.











Secretária especial de Cultura, Regina Duarte tem recebido críticas de diversos setores do audiovisual. Através de um vídeo postado nas redes sociais na sexta-feira (17), vários profissionais questionaram onde está a secretária e o que ela fará para frear a crise no setor, que, como muitos, foi bastante afetado pela pandemia do novo coronavírus.



O vídeo foi promovido pelos grupos Artigo 5º e pela Articulação de Trabalhadores das Artes da Cena pela Democracia e Liberdade (ATAC), e conta com participações como os diretores Elias Andreato e Ruy Cortez, além do jornalista Celso Curi. Nele, artistas cobraram a liberação do Fundo Nacional de Cultura (FNC), principal ferramenta do governo de fomento à arte brasileira.



Quem também se pronunciou nas redes sociais foi Marcos Caruso. O ator paulistano de 68 anos enfatizou seu sentimento neste momento.



“Muitas palavras poderiam traduzir o meu sentimento, mas eu prefiro dizer que, no mínimo, eu estou triste. É o mínimo sentimento diante do que eu esperaria que no mínimo fosse feito pela Cultura do meu país.”



Caruso destacou a omissão da secretária em relação às mortes de artistas brasileiros nos últimos dias.



“Há poucos dias, em quatro dias perdemos três dos maiores expoentes da nossa cultura. E, por conta do isolamento social, filas não se aglomeraram diante do Municipal pra se despedir do Moraes Moreira. A Academia Brasileira de Letras não fez grandes homenagens para Rubem Fonseca, e Garcia-Roza foi enterrado só entre amigos e parentes”, lamentou.



Ele seguiu destacando que nenhuma citação, como de praxe, foi feita por Regina, sem citar diretamente o nome dela.



“Então eu acho que uma nota de pesar, em nome do Brasil aos seus filhos eméritos, poderia ter sido dada. Seria o mínimo. Cultura também é cultivar bons hábitos”, alfinetou.



Lucio Mauro Filho demonstra indignação



O vídeo de Marcos Caruso foi compartilhado por diversos artistas. Lucio Mauro Filho fez um desabafo relatando que quando seu pai morreu, no ano passado, também não houve nota de pesar.



“No ano passado perdi meu pai, pioneiro do audiovisual brasileiro, amado pelo povo, e também não recebi nenhuma declaração de condolências do governo federal. Foi assim com João Gilberto, Beth Carvalho e tantas outras lendas que fizeram a cultura brasileira ser respeitada em todo mundo. Graças a Deus, o povo foi aos teatros e às ruas para demonstrar seu amor por esses ídolos. Agora que estamos todos em casa, o mínimo que podíamos esperar era uma palavra de pesar, de carinho para com as famílias desses brasileiros ilustres que acabaram de partir. Mas desse governo não dá para esperar nada de humano. Quem tem desprezo pela dor alheia não tem credibilidade para vir falar em Deus”, criticou.



