Relembre cinco vezes em que Simaria deu o que falar na web

Além do enorme talento que possui, como cantora, Simaria costuma fazer muito sucesso, quando se trata das redes sociais.



Mesmo dona de uma agenda sempre corrida de trabalho, a famosa artista costuma arranjar nem que seja um tempinho para mostrar, aos fãs da internet, não apenas o dia-a-dia profissional, mas também o que faz durante as merecidas folgas.



Esta semana, a irmã e parceira profissional de Simone Mendes, aliás, causou um alvoroço ainda maior, ao usar a página oficial que possui, no Instagram, para compartilhar uma foto, em que aparece com o visual bem diferente do que costuma exibir.



Aproveitando o clima da live de sucesso das duas, realizada na noite da última sexta-feira (26), na casa da própria Simaria, a cantora sertaneja cortou as madeixas e agora circula com look chanel, na altura dos ombros.



“Nessa quarentena resolvi fazer algo diferente”, legendou.



Simone ficou surpresa com a novidade da irmã, enquanto Claudia Leitte postou vários emojis de coração.



“Linda sempre”, elogiou a apresentadora Daniela Albuquerque.



A ex-BBB 20 Gabi Martins também comentou sobre tal postagem. “Maravilhosa!”, escreveu ela.



Praticamente todas as vezes que posta alguma selfie ou mostra algum visual de arrasar, em tal rede social, Simaria, aliás, costuma receber milhões de curtidas e comentários, dos mais de vinte milhões de seguidores que possui.



Aproveitando o sucesso da conhecida artista, a reportagem de OFuxico decidiu relembrar pelo menos cinco vezes em que ela deu o que falar e lacrou, na internet.



Confira!



