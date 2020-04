Relembre como era o mundo quando Fina Estampa foi ao ar

Por conta da quarentena, muita coisa mudou na vida do povo brasileiro. Além de todo mundo estar ficando em casa, os artistas também não puderam gravar as novelas que estavam no ar e a Globo achou a alternativa de reprisar algumas tramas de sucesso.



Uma das que faz mais tempo que passou na TV pela primeira vez foi Fina Estampa, que estreou em 2011. Com isso, o OFuxico resolveu fazer uma “sessão nostalgia” para relembrar os principais acontecimentos daquele ano.



Quer saber o que aconteceu naquele ano? Você se lembra? Então, confira!



Mudança no governo



Fim do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil e início do mandato de Dilma Rousseff, primeira mulher a chegar à presidência do Brasil. se torna a 1.ª mulher a fazer o discurso de abertura da assembleia-geral da ONU.



Dólar



O dólar estava muito diferente dos R$ 5,60 que ele vale hoje em dia aqui no Brasil. Em 2011, ele chegou a valer R$ 1,53, mas devido às oscilações chegou a valer também R$ 1,87 durante o ano.



Oscar







O Discurso do Rei é o filme vencedor do Oscar 2011 na categoria Melhor filme. Ele ainda levou a estatueta de Melhor Ator, com Colin Firth, de Melhor Diretor, com Tom Hooper, e Melhor roteiro original.



Casamento real







Casamento real do Príncipe William e Kate Middleton foi assistido por 2,5 bilhões de pessoas em todo o planeta. O assunto atraiu tanta atenção da mídia, desde o casamento de Príncipe Charles com Diana.



Além de quem viu pela televisão, Mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas para saudar os noivos, aglomerando-se nos arredores da Abadia de Westminster e do Palácio de Buckingham, ou assistindo por telões no Hyde Park e em Trafalgar Square.



Primeiro beijo homossexual







Foi exibido pela primeira vez, em uma novela brasileira, um beijo homossexual, que ocorreu na novela Amor e Revolução, entre as personagens de Luciana Vendramini e Giselle Tigre.



Fátima Bernardes deixa o Jornal Nacional







Fátima Bernardes deixa a bancada no Jornal Nacional após 13 anos. A apresentadora deixou a apresentação do maior jornal do país para seguir uma carreira no Entretenimento. Algum tempo depois, ela estreou o Encontro, que está no ar até hoje.



Fim de Harry Potter







Chegou ao fim a saga de Harry Potter, com o lançamento do último filme Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte II. Além dos livros, a franquia teve, ao todo, sete filmes.



Beatificação de Papa João Paulo II



Papa João Paulo II é beatificado no Vaticano. O pontífice faleceu em 2005 e liderou a Igreja Católica por 26 anos, de 1978 até o dia de sua morte.



Osama Bin Laden é morto



Osama bin Laden, fundador e líder da Al-Qaeda, é morto por militares norte-americanos na cidade de Abbottabad, no Paquistão. Ele foi um dos líderes da Al-Qaeda, a qual foram atribuídos os atentados do World Trade Center e do Pentágono, no dia 11 de setembro de 2001.



Médico é considerado culpado pela morte de Michael Jackson







Conrad Murray, médico pessoal de Michael Jackson, é declarado culpado pela morte do cantor. Alguns meses depois, ele foi condenado a 4 anos de prisão pela morte do Rei do Pop, que aconteceu em junho de 2009.



Fenômeno pendura as chuteiras







Ronaldo Fenômeno se aposentou do futebol. O último clube que atuou foi o Corinthians. Durante sua carreira, Ronaldo atuou ainda por Cruzeiro, no início da carreira, PSV, da Holanda, Barcelona e Real Madrid, na Espanha, Inter de Milão e Milan, na Itália.



Mortes







Além de Osama Bin Laden, quem também nos deixou no ano de 2011, foi a cantora Amy Winehouse, Steve Jobs, o rapper Nate Dogg. No Brasil, o ex-presidente Itamar Franco, o ex-jogador Sócrates, o ex-vice presidente José Alencar, o humorista José Vasconcellos e o ator John Herbert.



