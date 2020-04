Relembre direção de Jorge Fernando em Êta Mundo Bom

Ator diretor e dramaturgo, Jorge Fernando começou sua carreira na Globo como ator, em 1978. Como diretor, seu primeiro trabalho foi na novela Jogo da Vida, com Silvio de Abreu. Depois vieram Guerra dos Sexos, Cambalacho, Que Rei Sou Eu?, Rainha da Sucata, entre outras.



Saiba tudo sobre a história de Êta Mundo Bom



Em parceria com Walcyr Carrasco, fez Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, Sete Pecados e Caras e Bocas’. Além de seus trabalhos na televisão, Jorge Fernando fez carreira no teatro e no cinema. Entre seus maiores sucessos nos palcos estão No Escurinho do Cinema, Os Duelistas, Pequeno Dicionário Amoroso e Boom, espetáculo em que o artista canta, dança e se transforma em vários personagens. Em 2012, levou para o teatro o espetáculo autobiográfico Salve Jorge, que reúne histórias vividas por ele no teatro, no cinema e na TV.



Na telona, dirigiu Sexo, Amor e Traição, A Guerra dos Rocha, entre outros filmes.



Morte



Jorge Fernando morreu no dia 29 de outubro de 2019, aos 64 anos, em decorrência de uma parada cardíaca, no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro.



Segundo amigos, Jorge sentiu-se mal à tarde. Desde janeiro de 2017, ele lutava para superar as sequelas de um acidente vascular cerebral.



Saiba sobre o autor de Êta Mundo Bom



Dono de um sorriso contagiante e conhecido pela amizade com os colegas, o ator e diretor reuniu forças para seguir trabalhando. Neste ano, assumiu a direção artística de Verão 90, novela das 19h da Globo que antecedeu Bom Sucesso.



Em 45 anos de carreira, acumulou grandes sucessos como diretor de Êta Mundo Bom, Ti Ti Ti, Guerra dos Sexos, Caras & Bocas, Chocolate com Pimenta, A Próxima Vítima, Vamp, Deus nos Acuda, Rainha da Sucata, Brega & Chique, Que Rei Sou Eu?, TV Xuxa, Angel Mix, entre outros.



Relembre os personagens de Êta Mundo Bom



Como ator, Jorginho brilhou em Haja Coração, Alto Astral, Macho Man, Bebê a Bordo, Malhação, entre boa parte daquelas que também dirigiu.



A caminhada começou aos 17 anos, em 1972, quando transformou em monólogo a peça Zoo Story, de Edward Albee. Jorge descobriu que essa era a grande vocação de sua vida e passou a encená-la em escolas e praças públicas.



Saiba sobre a cenografia de Êta Mundo Bom



Pelas redes sociais, colegas lamentaram a perda:



Xuxa: “Meu Jorginho, meu diretor. Virou anjo. Saudades eternas. Obrigada por você ter me respeitado tanto e ter ensinado tanto pra minha Catu (Ana Paula). Você vai deixar muitas saudades nessa vida, sua alegria era única”.

Glória Perez: “Mais um amigo querido indo embora tão cedo! você vai fazer tanta falta, Jorginho, com sua alegria, seu entusiasmo, seu talento. Sem palavras aqui!”



Marcelo Adnet: “Que pena a partida precoce do grande Jorge Fernando. Boom! Lembrarei dele pela simpatia e sua grande energia sempre! Muito carinho e força à Dona Hilda Rabello”.



Saiba sobre os figurinos de Êta Mundo Bom



Adriane Galisteu: “A sua alegria sempre será lembrada. Descanse em paz”.



Leandro Hassum: “Um grande amigo se foi. Tá f… Um cara incrível e que tive a honra de trabalhar junto. Você vai fazer muita falta por sua criatividade, toda a sua forma de trabalhar. Você arriava as calças nas gravações para descontrair, isso tudo vai fazer muita falta”.