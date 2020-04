Relembre os personagens de Êta Mundo Bom, da Globo

Perfil dos personagens







Candinho (Sergio Guizé) – Autêntico, simples, tem sabedoria, perspicácia e um otimismo incrível. Tem duas grandes missões: encontrar a verdadeira mãe, de quem foi separado ao nascer, e reencontrar Filomena (Débora Nascimento), seu grande amor. Está sempre acompanhado de seu melhor amigo, o burro Policarpo.







Filomena (Débora Nascimento) – Criada na fazenda, é a filha mais velha de Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura), e irmã de Quincas (Miguel Romulo) e Mafalda (Camila Queiroz). Sente um amor ingênuo por Candinho, mas tem uma relação com o possessivo Ernesto (Eriberto Leão).







Ernesto (Eriberto Leão) – Cafajeste, sedutor, vaidoso. Se diz pintor de quadros, mas é um explorador de mulheres. Seduz Filomena e sentirá uma atração irresistível por Sandra (Flávia Alessandra).







Sandra (Flávia Alessandra) – Sobrinha de Anastácia (Eliane Giardini), fará de tudo para que a tia não encontre o filho desaparecido. Se interessa por Ernesto, que será seu cúmplice nas vilanias. Falsa, usa a máscara da simpatia diante de quem interessa.







Celso (Rainer Cadete) – Irmão de Sandra e sobrinho de Anastácia (Eliane Giardini). É manipulado pela irmã. Boêmio, frequenta o Taxi Dancing quase todas as noites. Maltrata e assedia Maria (Bianca Bin), empregada da casa.







Anastácia (Eliane Giardini) – Mãe biológica de Candinho, de quem foi obrigada a se separar no nascimento. Milionária, herdou a fábrica de sabonetes do marido. Seu maior objetivo é encontrar o filho perdido. Tem plena confiança nos que a cercam.







Pancrácio (Marco Nanini) – Grande mentor e protetor de Candinho. Professor de filosofia desempregado, vive de pedir dinheiro nas ruas, sempre usando um disfarce diferente. Otimista incorrigível como Candinho.







Pirulito (JP Rufino) – Divertido, engraçado, amigo e companheiro de Candinho, por quem tem grande admiração.







A Fazenda Dom Pedro II







Cunegundes (Elizabeth Savalla) – Mulher brava e destemida, manda no marido Quinzinho (Ary Fontoura). Se acha bela, pois foi miss Piracema quando jovem. Acolheu Candinho quando bebê, mas não o tem como filho. É responsável pela expulsão dele da fazenda. Seu jeito opressor faz com que a primogênita Filomena fuja de casa. Tenta de todas as maneiras casar os filhos Quincas (Miguel Romulo) e Mafalda (Camila Queiroz) com herdeiros ricos da região para salvar a família das dívidas.







Quinzinho (Ary Fontoura) – Marido de Cunegundes. Mal ousa levantar a voz contra a mulher, mas se faz de autoritário e orgulha-se de viver na fazenda que um dia recebeu de Dom Pedro II. Péssimo administrador, afundou a propriedade em dívidas, mas não se culpa.







Eponina (Rosi Campos) – Irmã de Quinzinho. Solteirona, sofre por não ter conseguido marido. Faz charme para o professor Pancrácio, que tem afeição por ela, mas não lhe dá esperanças. Ajudou a criar Candinho e tem grande carinho por ele.







Mafalda (Camila Queiroz) – Filha de Cunegundes e Quinzinho, irmã mais nova de Filomena e irmã gêmea de Quincas (Miguel Rômulo). É dengosa, ingênua e romântica. Tem uma porquinha de estimação, Lili. Sente-se atraída por Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), mas se apaixona por Romeu (Klebber Toledo), quando ele se hospeda na fazenda com o pretexto de comprá-la.







Quincas (Miguel Rômulo) – Irmão gêmeo de Mafalda. Implicante e debochado, não tem papas na língua, mas obedece cegamente à mãe, Cunegundes.







Manuela (Dhu Moraes) – Empregada da fazenda. Ajudou a criar Candinho, de quem gosta muito. Há anos trabalha na fazenda sem nada receber.







Dita (Jennifer Nascimento) – Sobrinha de Manuela. Vai para a fazenda ajudar a tia, que já está cansada de tanto trabalho. É espevitada, torna-se amiga de Mafalda e conquista Quincas.







Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) – Rapaz que vive no meio dos porcos. Chega à fazenda depois da partida de Candinho e torna-se o novo “faz-tudo”. Não é admitido dentro de casa, devido a seu mau cheiro, mas consegue atrair o interesse de Mafalda.







Josias (Flavio Migliaccio) – Veterinário que presta serviços na fazenda. É amigo da família, que tenta empurrá-lo para Filomena. Nunca se casou. É tímido e tem bom senso.



A Pensão



Camélia (Ana Lúcia Torre) – Dona da pensão onde Candinho vai morar quando chega em São Paulo. Trabalha dia e noite para os hóspedes e como costureira. É bondosa, mas não perdoa dívidas. Sofre com a doença da neta, Gerusa (Giovanna Grigio).







Gerusa (Giovanna Grigio) – Sofre de uma doença não diagnosticada. Se apaixona por Osório (Arthur Aguiar) e sonha em se casar com ele.







Osório (Arthur Aguiar) – É hóspede da pensão e se apaixona por Gerusa. Trabalha como ajudante de Severo (Tarcísio Filho) na loja de tecidos.







Romeu (Klebber Toledo) – Hóspede da pensão, vive de aplicar golpes. Amigo de infância de Ernesto (Eriberto Leão). Se apaixona por Mafalda quando vai visitar a fazenda Dom Pedro II com o pretexto de comprá-la.







Olga (Maria Carol) – Diz a todos da pensão que é professora, mas na verdade trabalha como dançarina no Taxi Dancing. Moralista ao extremo e é louca para arranjar um marido decente.







Evandro (Claudio Tovar) – Diretor de som de radionovelas, responsável pelos efeitos sonoros. Homem de poucas palavras.



Casa de Severo



Severo (Tarcísio Filho) – Sério, rígido no pensamento e nas ações. Trata a família com rispidez. Obriga o filho Braz (Rômulo Neto) a voltar do Rio de Janeiro sem ter conseguido realizar o sonho de passar no concurso para diplomata. Se apaixona por Diana (Priscila Fantin), dançarina do Taxi Dancing.







Ana (Debora Olivieri) – Vive sob a rigidez do marido Severo e lava roupa para fora como forma de ajudar nas despesas da casa. Mãe de Maria (Bianca Bin), Alice (Natália Costa) e Braz (Rômulo Neto), protege as filhas e luta para que Braz tenha sucesso na vida.







Maria (Bianca Bin) – Romântica, engravida e perde o namorado ao mesmo tempo. É expulsa de casa pelo pai, Severo, e, com o apoio da mãe, Ana, abriga-se na pensão de Camélia (Ana Lúcia Torre). Anastácia (Eliane Giardini), ao saber de sua história, a contrata para trabalhar na mansão, onde passa a morar. É maltratada por Sandra e Celso, os sobrinhos de Anastácia.







Braz (Rômulo Neto) – Filho de Severo e Ana. Foi para o Rio de Janeiro na esperança de se tornar diplomata, mas o pai o obriga a voltar para São Paulo porque está sempre pedindo mais dinheiro. Elegante, nunca deixa de ir ao Taxi Dancing e quer sair com todas as garotas.







Alice (Nathalia Costa) – Filha mais nova de Severo e Ana, alegre e simpática, vive assustada e com medo do pai. Mas adora a mãe e a irmã. Terá uma bela amizade com Claudio (Xande Valois)



O Dancing



Paulina (Suely Franco) – Dona do Taxi Dancing. Elegante, vaidosa, cuida do estabelecimento com “mão-de-ferro”. Não permite ousadias com suas meninas dentro do salão.







Clarice (Mariana Armellini) – Fora do padrão de beleza das outras meninas, é sempre a última a ser tirada para dançar e, atrapalhada, dança mal. Tem bom coração, é romântica e funciona como um “anjo bom” para Filomena.







Diana (Priscila Fantin) – Ao contrário de Clarice, quer se dar bem. É o “anjo mau” de Filomena, dá maus conselhos e ajuda Ernesto. Quando conhece Severo, começa a explorá-lo e finge-se apaixonada.



Casa de Araújo



Araújo (Flavio Tolezani) – Advogado e fiel amigo de Anastácia, também a ajuda na administração da fábrica de sabonetes. Não enxerga a maldade de Sandra nem de sua própria mulher, Ilde (Guilhermina Guinle), que castiga e faz sofrer seu filho Claudio (Xande Valois).







Claudio (Xande Valois) – Menino tímido, medroso, que teve poliomielite. Anda de cadeira de rodas e sofre nas mãos da madrasta Ilde (Guilhermina Guinle), que o humilha. Passa quase todo o tempo no jardim da casa de seu pai, onde Alice o descobre.







Ilde (Guilhermina Guinle) – Mulher má e cruel. Casou-se com Araújo por interesse e não suporta seu filho, Claudio. Nas costas do pai, ela o hostiliza e o proíbe de contar o que faz, com ameaças.



Outros personagens



Jack (Davi Lucas) – Detetive particular contratado por Anastácia para encontrar Candinho. Atrapalhado, mas ajudará bastante na busca.







Quitéria (Kenya Costa) – Empregada de Anastácia , conhece os defeitos de caráter de Sandra e Celso, mas se cala com medo de perder o emprego. É a grande confidente de Maria.







Emma (Maria Zilda Bethlem) – Melhor amiga de Anastácia. Elegante e requintada, abre uma loja de roupas para fazer concorrência a Severo. É romântica, ainda sonha em se casar.



Olímpia Castelar (Neusa Maria Faro) – Atriz da novela de rádio “Herança de Ódio”, ouvida por vários personagens. Justamente por fazer sempre as mocinhas nas novelas de rádio, porta-se como uma. É romântica e se sente frágil. Amiga de Anastácia, dona da fábrica de sabonetes que patrocina a radionovela.







Leandro (Pedro Brandão) – Namorado de Maria. Apaixonado por ela, morre logo após descobrir que será pai.

Fábio (Rodrigo Andrade) – Primo de Leandro, ajuda Maria depois da tragédia.

Lauro (Marcelo Argenta) – É o médico que atende a todos, possui um consultório. Homem sério, compenetrado.







Romualdo (Marcio Tadeu de Lima) – Dono de um bar. É um tipo divertido, alegre, que não admite brigas no estabelecimento.