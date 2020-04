Relembre os personagens marcantes de Fábio Assunção

No auge dos seus 48 anos de vida, sendo 30 deles dedicados à teledramaturgia, Fábio Assunção é um dos atores mais queridos e talentosos de sua geração. Figura marcante em novelas, séries e seriados, o artista construiu uma sólida trajetória na telinha.



Atualmente o ator interpreta Ruy, na série Todas as Mulheres do Mundo, que estreou no último 23 de abril, na plataforma de streaming GloboPlay. O projeto baseado na obra de Domingos de Oliveira foi gravado entre agosto e setembro do ano passado.







Já na TV aberta, o famoso está na reprise especial da novela Totalmente Demais, na pele do empresário Arthur. Por conta do novo coronavírus, o folhetim que estreou originalmente em 2015, voltou a ser exibido no horário original, ocupando de forma provisória o espaço destinado à trama Salve-se Quem Puder.



No ano em que completa três décadas de história televisiva, separamos dez personagens marcantes na carreira do eterno galã da Rede Globo.







Confira!







1.Arthur – Totalmente Demais (2015/2020)







Arthur é um pai ausente para a filha Jojô (Giovanna Rispoli), que teve com a modelo Natasha (Lavínia Vlasak). O empresário da moda tem um caso com Carolina (Juliana Paes) desde a adolescência, mas se encantou por Eliza (Marina Ruy Barbosa).



Totalmente Demais: Arthur expulsa Jonatas de casa após briga







2.Ramiro – Onde Nascem Os Fortes (2018)







Ramiro Carió era o homem da lei no sertão. Maior autoridade do judiciário local, tão poderoso quanto o seu inimigo Pedro Gouveia (Alexandre Nero), por quem nutria sentimentos de ódio e inveja.



Fábio Assunção revela como perdeu mais de 27 quilos







3.Herivelto – Dalva e Herivelto (2010)







Herivelto de Oliveira Martins foi um dos maiores compositores brasileiros, além de cantor, músico e ator. Ficou conhecido como criador do célebre conjunto vocal Trio de Ouro. Coube a Fábio Assunção dar vida ao personagem da vida real, nascido em 1912, e morto em 1992.



Fábio Assunção faz retrospectiva e se declara aos filhos







4.Heitor – Negócio da China (2008)







Heitor era um homem apaixonado pela esposa e muito protegido pela mãe, apesar de já ser um homem casado. O personagem morria após descobrir o segredo do pen drive que movia toda a trama das seis.



Fábio Assunção posa ao lado da família em Nova York







5.Daniel – Paraíso Tropical (2007)







Daniel era o mocinho da história que acabava sendo preso, após as armações de Olavo (Wagner Moura), primo invejoso e inescrupuloso do protagonista de Gilberto Braga.



Fábio Assunção sobre prêmio: ‘Ganhei por encontrar em mim o que mais detesto’







6.João César – JK (2006)







João César de Oliveira era pai de Juscelino (Wagner Moura) e Naná Kubitschek (Denise Del Vecchio). Caixeiro-viajante, boêmio e afetivo. Tocava violão, gostava de festas e diversão. Morreu de tuberculose quando o ex-Presidente da República do Brasil tinha apenas dois anos de idade.



Fábio Assunção é elogiado por famosas na internet







7.Inácio – Força de um Desejo (1999)







Inácio era um jovem que não se conformava com o tratamento cruel que o pai Henrique (Reginaldo Faria) dava a sua mãe, por isso deixava a fazenda em que morava. No Rio de Janeiro, conhecia Ester Ramos Delamare (Malu Mader), uma bela cortesã que abandonava a vida fácil, para casar-se com o amado.



Fabio Assunção abre o jogo sobre memes: ‘Alguns me ofendiam’







8.Marcelo – Por Amor (1997)







Marcelo era um competente empresário, muito mimado pela mãe Branca Letícia de Barros Mota (Susana Vieira). Casado com Maria Eduarda (Gabriela Duarte) descobria na reta final da trama de Manoel Carlos, que o filho Marcelinho tinha sido gerado pela sogra Helena (Regina Duarte).



Por Amor: Laura leva os filhos para visitar Marcelo







9.Marcos – O Rei do Gado (1996)







O filho do fazendeiro Antônio Mezenga (Antonio Fagundes), o conhecido “rei do gado”, era um bad boy charmoso que só pensava em diversão. O papel foi um dos mais marcantes da trajetória de Fábio Assunção, no auge de sua juventude.



Fábio Assunção e Mel Lisboa protagonizam espetáculo Dogville em São Paulo







10.Marco Antonio – Meu Bem, Meu Mau (1990)







A obra escrita por Cassiano Gabus Mendes foi a estreia de Assunção na TV, aos 19 anos. Vivendo Marco Antonio, jovem tímido e dominado pela mãe, Isadora (Silvia Pfeifer).



Fábio Assunção posta recordação especial e impressiona a web