Relembre sucessos bíblicos da Record TV

As produções bíblicas da Record TV ganham cada vez mais espaço na vida dos brasileiros. OFuxico destaca algumas das produções com enredos religiosos da emissora ao longo dos anos.



O sucesso é tanto que a Record sempre reexibe suas tramas. Atualmente, todos podem rever a história de Jesus, na grade do canal, de segunda a sexta, às 21h30. A superprodução foi escrita por Paula Richard e tem como protagonista Dudu Azevedo.







Confira as produções bíblicas da Record TV:



O Desafio de Elias (1977)







Trata-se da primeira produção bíblica da emissora. O folhetim mostrou a luta de um homem comum que recebeu chamado de Deus para pregar o Evangelho ao povo judeu.







Rei Davi (2012)







A minissérie conquistou a crítica e exibiu a história do pastor de ovelhas, que se tornou rei de Israel e ganhou o coração de Deus. Por diversas vezes, a produção colocou a Record TV em primeiro lugar na audiência.







Os Dez Mandamentos (2015)







Nesta produção, a Record TV mostrou a história de Moisés (Guilherme Winter) e sua luta para libertar o povo hebreu. A novela fez tanto sucesso que ganhou continuação e ainda virou filme.







A Terra Prometida (2016)







Desta vez, o público assistiu a trajetória de Josué (Sidney Sampaio), sucessor de Moisés, na luta para entrar na Terra Prometida. Ele é um guerreiro experiente, dotado de coragem, determinação e de uma fé poderosa. Mas não é tarefa fácil conduzir um povo ao seu destino.







O Rico e Lázaro (2017)







Jeremias é um profeta que tenta alertar o povo das consequências dos pecados em ignorar os ensinamentos de Deus e de adorar aos deuses pagãos. Porém, o povo rebelde não o ouve e Nabucodonosor II chega e oprime a todos.







Apocalipse (2017)







Esta trama foi dividida em três fases e mostrou os dias atuais com profecias do livro do Apocalipse. Na história, Ricardo (Sergio Marone), o antagonista, se aproveita de descobertas científicas para cometer atrocidades.







Jesus (2018)







A trajetória do Mestre Jesus (Dudu Azevedo) é mostrada na trama. A novela encantou a muitos brasileiros e inspirou relembrando os ensinamentos do filho de Deus.







Jezabel (2019)







A trama conta a história da princesa fenícia Jezabel (Lidi Lisboa), idólatra que se casa com o rei Acabe (André Bankoff) e usa sua beleza e maldade para tentar impor ao povo israelita a adoração ao seus deuses pagãos.



Filho de Gugu Liberato homenageia o pai em aniversário



Ticiane Pinheiro mostra bolo dos nove meses de Manuella



César Filho mostra projeto musical com Rodrigo Faro e Afonso Nigro



Ana Hickmann investe em site de vendas de cosméticos