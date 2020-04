Renato Aragão fala de quarentena e revela se iria para o BBB

Por meio do próprio perfil oficial que possui, no Instagram, Renato Aragão decidiu responder pelo menos algumas perguntas feitas, pelos milhões de seguidores que tem, na rede social.



Entre outras coisas, o renomado humorista revelou um pouco de como está o dia-a-dia, durante o período de quarentena, por conta da pandemia do novo coronavírus.



“Estou me exercitando todos os dias, me alimentando bem, exercício toda hora – de manhã e um pouco à tarde – cuidando da minha hortinha, escrevendo muitas coisas para o futuro”, chegou a declarar ele, sobre tal assunto.



Na frente das câmeras, o famoso artista ainda revelou que já tem planos de lançamento de um novo filme.



“Já estava quase pronto com a Globo Filmes para fazer novo filme do Didi, mas aconteceu esse problema aqui (a pandemia). Mas vai ficar para daqui a pouco”, disse Renato, antes de também comentar sobre os segredos para manter a saúde e a jovialidade.



“Alimentação boa, dormir bem e muito exercício. É o tempo inteiro, de manhã e de noite, é levantando, sem parar, não para nunca”, afirmou ele.



Na ocasião, o humorista, inclusive, chegou a divertir a internet, usando garrafinhas de água para se exercitar, também na frente das câmeras.



Teve até internauta querendo saber se Renato Aragão aceitaria um convite para participar do Big Brother Brasil, que, este ano, contou com a presença de personalidades.



“Essa pergunta deixa eu pensar…”, respondeu ele, com muito bom humor e deixando certo mistério no ar.



Além do Instagram, sempre que tem um tempinho na agitada agenda, Renato Aragão adora se “aventurar” no Tik Tok, aplicativo que, aliás, é uma das febres do momento.



Recentemente, ele, inclusive, surpreendeu a internet, ao aparecer dançando o clássico hit Despacito, de Luis Fonsi.



A filha do renomado humorista, Lívian Aragão, também faz um grande sucesso, quando se trata das redes sociais e plataformas digitais.



