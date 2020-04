Renato Góes paparica pet e Thaila Ayala diz: ‘Família’

Thaila Ayala já começou a semana encantando, ainda mais, os mais de cinco milhões de seguidores que possui, no Instagram.



Tudo porque, usando a página que tem, na rede social, a famosa atriz compartilhou uma bela foto do maridão, o também ator Renato Góes.



Na frente das câmeras, ele apareceu com o gatinho que o casal possui no colo.



“Família”, escreveu ela, na hora de legendar tal publicação, que, claro, logo rendeu inúmeros elogios.



“Como faz para sair daí?”, chegou a escrever o próprio Renato, nos comentários da postagem da esposa.



“Papai em treinamento”, chegaram até a dizer alguns fãs, na mesma ocasião, após conferirem tal clique.



Ele, aliás, está de férias das novelas, desde que interpretou o personagem Jamil, protagonista de Órfãos da Terra, novela que foi exibida, na faixa das 18h da Globo.



Renato e Thaila também têm um cachorro, que vivem mostrando, inclusive, nas redes sociais.



Os artistas se casaram ainda em outubro do ano passado, durante cerimônia realizada em Pernambuco.



Festa surpresa











Thaila Ayala é uma das maiores atrizes brasileiras, tendo inclusive alguns filmes internacionais no currículo, como o live-action do Pica-Pau de 2017.



Ao completar 34 anos de vida, neste mês de abril, Thaila, aliás, foi surpreendida por Renato Goés, com quem é casada desde outubro do ano passado.



Por meio de seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou que o amado preparou uma festa surpresa com bolo adiantada para ela, dividindo com os fãs como foi o momento.



“Não, ainda não é meu aniversário, mas já ganhei meu primeiro bolo e minha primeira festa a dois surpresa. Saí da cama puta, bem ariana no inferno astral, batendo o pé, pensando ‘o que ele quer me mostrar a essa hora? Só porque deitei’. Eis que era uma festa pra mim com direito a coxinhas, brigadeiro, vinho e música!”, declarou Thaila.



“E ele ainda falou: ‘eu sei que você gosta de comemorar mais de uma vez’. Escolhi ou não escolhi certo esse meu marido?! Te amo”, concluiu ela.



Thaila Ayala ganha festa surpresa com bolo de Renato Góes



Thaila Ayala chora ao assistir live de Jorge e Mateus



Thaila Ayala reflete sobre aniversário em tempos de coronavírus