Renato se encanta com novo volante da base do Grêmio e deve dar espaço ao garoto

​A retomada do calendário do futebol brasileiro e sul-americano (quando acontecer) certamente irá gerar um acúmulo de compromissos para os principais clubes do país. E justamente nessa hora será possível ter noção do real potencial de cada grupo. Nesse sentido, o ​Grêmio conta com um volante que, como destaca o ​Uol Esporte, “furou a fila” e, inclusive, ganhou a camisa 5 na lista de inscritos para a Copa Libertadores.





Ao lado de Maicon, Lucas Silva, Matheus Henrique, Thaciano e Darlan, Lucas Araújo surge como mais uma promessa tricolor. Em um jogo-treino, ele literalmente roubou a cena e, observado pelo técnico Renato Portaluppi, que o encheu de elogios e pediu mais informações sobre seu futebol, passou à frente de companheiros como Victor Bobsin e Fernando Henrique, que estavam mais cotados para, neste momento, receber uma oportunidade.

@mwgremio não conhecia o Lucas Araújo e a amostragem foi pequena, mas parece ser o mais próximo de ser um PRIMEIRO volante formado pelo Grêmio. Todos os demais são segundos ou meias recuados. Estou certo? Abraço — André Martins (@Decogremio) March 9, 2020

Aos 20 anos, Lucas Araújo é natural de Fortaleza e possui características diferentes na comparação com os demais volantes do plantel. Por ser mais marcador, foi promovido e já causou uma mudança de planos no Grêmio. Antes da paralisação das competições em função do coronavírus, Renato confidenciou a pessoas próximas que o clube não busca mais atletas para a função. Antes, a repatriação de Rafael Carioca era vista como prioridade para o segundo semestre.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.

Para mais notícias do Grêmio, clique ​aqui.