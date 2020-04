Renato tem sido ‘conselheiro de Bolsonaro’ durante a pandemia, diz jornal

Uma relação um tanto quanto inusitada parece ter surgido durante a pausa provocada pela pandemia do coronavírus. Segundo a GaúchaZH, Renato Portaluppi tem atuado como uma espécie de “consultor informal” para ninguém menos que Jair Bolsonaro, o Presidente da República.

President of Brazil Jair Bolsonaro Gives a Press Conference After the Resignation of Minister of

De acordo com a publicação, Bolsonaro tem procurado o treinador do Grêmio para entender melhor o panorama do futebol e as possibilidades de um eventual retorno. Embora haja uma vontade clara de interromper a pausa por parte de muitos envolvidos (como a CBF e federações), Renato tem aconselhado o presidente no sentido de não autorizar ainda a retomada. Em sua ótica, voltar agora seria muito prematuro.

A relação entre Renato e Bolsonaro ganhou maior afinco em 2018, depois de uma longa entrevista concedida pelo treinador, na qual declarou abertamente seu voto no então candidato à presidência. Desde então, ambos mantêm algum contato, que foi ainda mais notado durante o recesso da bola nas últimas semanas.